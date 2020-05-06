散播百貨公司櫃姐新冠肺炎確診 咖啡店女老闆被訴

咖啡店江姓女老闆3月間，在千人社群軟體IG，張貼「新光有櫃姐有感染新冠肺炎，大家最近別去百貨公司」不實訊息；在某公司上班的劉女，也在LINE群組張貼「最近不要去新光，同事哥哥的朋友從法國回來沒有隔離，然後今天被確診」不實訊息，經新光三越百貨台中分公司提告，台中地檢署今天依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例起訴江女、劉女。

起訴書指出，江女（33歲）於3月22日、3月23日，在她經營的咖啡店，聽聞現場的客人談論新光三越百貨股份有限公司台中分公司有櫃姐為新冠肺炎確診病列的不實訊息，未經查證內容是否屬實。

江女於3月23日下午，在台中市西屯區住處，使用手機上網連結至社群軟體IG（粉絲為千人），張貼「新光有櫃姐有感染新冠肺炎，大家最近別去百貨公司」不實訊息。

此外，劉女（27歲）於3月20日，經她公司的同事聽聞有新冠肺炎的確診病例曾至新光三越台中分公司消費的不實訊息，未經查證內容是否屬實，在她位於中市西屯區上班處，就在LINE群組貼文「最近不要去新光，同事哥哥的朋友從法國回來沒有隔離，然後今天確診」不實訊息。

事後，民眾打電話至新光三越台中分公司詢問是否有確診病例及至店消費是否安全，案經新光三越台中分公司人員提告。