協助中影副董莊婉均掏空公司7億多元 中影前協理遭起訴

中影前副董事長莊婉均，利用保管中影公司和時任董事長蔡正元的大小章之便，向銀行詐領中影存款帳戶7.5億元，並擅自將中影資金轉投資近江醫院和台中棒球場。台灣高等法院更二審依偽造文書等罪判刑定讞，另裁定應執行8年6月徒刑。高檢署告發時任財務部協理潘于台是共犯，台北地檢署今依法起訴。

2005年間，莊婉均得知中影新世界大樓要出售，輾轉與前立委蔡正元接獨，隔年，蔡找現任中影負責人郭台強的妻子羅玉珍，以31億多元買下中影82%股權，約定將中影股權登記在蔡擔任負責人的阿波羅公司名下，莊女、羅女與蔡私下簽署合作協議書，約定購買中影的股權簽約金12億元，由莊女出資。

莊女在支付6億後資金緊縮，但先前承諾投資友人的近江醫院開發案及台中棒球場2億，遂利用入主中影，保管中影和負責人蔡正元的大小章之便，假稱中影將多角化經營，謊稱中影將投資該兩開發案，指示財務人員製作不實便條簽呈，偽造取款憑條，到銀行詐領中影款項7.5億；款項除支付她個人投資案，還支付個人信用卡款項及欠稅，或存入個人帳戶，公私不分。

2017年間，最高法院判莊婉均涉犯的罪行其中7罪定讞，遭處7年9月徒刑，還有9月得易科罰金之刑；另涉7罪，發回更審。高院更二審就發回部分撤銷改判，認定莊女分別犯下共同行使偽造私文書罪、銀行法等5罪，分別判處4月至3年4月不等刑期，刑期累計7年11月，其中4月得易科罰金。

高院更二審判決後，莊婉均和檢方都沒上訴，高檢署聲請定應執行刑。高院審核後裁定，不得易科罰金的9罪應執行8年6月徒刑。

莊女發監服刑後，高檢署告發，潘于台涉在莊女指示下，協助其以假憑證向交通(更名為兆豐銀行)、上海商銀、台北富邦、華南等4家銀行質押6億元，共掏空中影資產7億多元。

據了解，潘到案後坦承犯行，辯稱是受莊女指示所為，其餘並不知情。北檢調查後，今依違反銀行法、詐欺、偽造文書等罪起訴潘。