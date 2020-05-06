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散播確診在某社區 女緩起訴代價1萬5並傳30好友懺悔
今年3月臉書及有60人的基隆市長照服務員LINE群組，連續出現「基隆市確診病例位於基隆市某某社區」不實謠言，造成社區民眾恐慌，基隆地檢署偵結起訴涉嫌散播的楊姓及賴姓2名女子。檢警向上追源，查出不實訊息是由陳姓女子傳送給楊姓女子。檢察官給陳女緩起訴，代價是支付1萬5千元緩起訴處分金，並傳給30名好友懺悔，以自身經歷為教訓，別再任意轉傳不實訊息。
基隆地檢署指出，今年3月12、13日，臉書及有60人的基隆市長照服務員LINE群組，連續出現2則「基隆市確診病例位於基隆市某某社區」不實謠言，造成社區民眾恐慌，基隆地檢署偵結起訴楊姓及賴姓2名女子。
檢警向上追查不實訊息來源，發現是由陳姓女子傳送給楊姓女子，並要求楊姓女子轉發至基隆市長照服務員LINE群組。陳女到案後，坦承未經查證即透過楊姓女子，在基隆市長照服務員LINE群組散播訊息。
基隆地檢署表示，陳女觸犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，緩起訴處分，條件是支付國庫1萬5000元緩起訴處分金，並以自身經驗傳給30名好友，還要接受3小時法治教育。
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