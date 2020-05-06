殺警無罪監護修法「5年+5年」 草案最慢下周送行政院

鄭姓男子殺害鐵路警察因精障判無罪，社會安全網漏縫；法務部緊急修正刑法保安處分規定，決議現行法監護最長5年不動，增設必要時可由檢察官聲請「再延5年」條款，另訂監護中每2到3年施以鑑定評估，草案最慢下周送交行政院。

因應殺警案判決爭論，法務部長蔡清祥宣示本月2日啟動保安處分修法作業；法務部昨天召集「刑法研修小組」會議，衛福部、教授、律師等專家與會，決定突破監護時限5年。

依草案規畫，對於刑後監護處分對象，檢察官於必要時，得向法院聲請延長監護時間，時間初步規畫為3年到5年不等，由法院裁定；監護期間訂每2年或3年進行精神鑑定，評估受監護人有無再犯或有無危害公共安全之虞。

對照性侵害防治法接受強制治療對象須每年進行一次鑑定，犯下殺人、重傷罪者如被認定有施以監護必要，評估有無再犯風險時，須透過更長時間的觀察，因此修法大幅延長監護期間。

依先進國家相關立法例，對於精障病犯的監護處分，部分國家採「醫到好為止」制，以鄰近的日本來說，被處分監護的病犯在特定機構「治病」的時間，平均為8年到10年、甚至近年來強制治療超過10年的案例也所在多有。

刑法研修小組研議認為，精神疾病與社會文明高度發展有關，罹患精障人口數並逐年攀升，對治安造成威脅，於是參考日本立法、大數據，擬定監護處分再延長3年到5年為合宜，相關修法草案最慢下周送交行政院，由政務委員羅秉成主導法案審查。