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男轉傳新店地區有人得新冠肺炎 獲不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
北部地區一名王姓男子，於今年2月間新冠肺炎疫情爆發之際，用社群軟體Line提醒一名好友注意新店地區個案，遭移送偵辦。圖／本報資料照。
北部地區一名王姓男子，於今年2月間新冠肺炎疫情爆發之際，用社群軟體Line提醒一名好友注意新店地區個案，遭移送偵辦。圖／本報資料照。

北部地區一名王姓男子，於今年2月間新冠肺炎疫情爆發之際，用社群軟體Line提醒一名好友注意安全，「有一家人染病，被收治在新店慈濟醫院」。新北市刑大查獲後將他依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》移送偵辦。台北地檢署調查後，認為王男僅傳給一個人，給予不起訴處分。

檢警調查，王姓男子於今年2月間，透過用Line傳給1名好友「某個感染新冠肺炎的個案，就住在家樂福對面的社區，他的家人已被收治在慈濟醫院」、「住新店地區的朋友要注意」等語，疑因輾轉外流，被新北市刑警大隊查獲，依特別條例移送北檢偵辦。

據了解，王男到案供稱，這個訊息自己也是聽別人講的，是好心想提醒住附近的朋友注意安全，並非故意散播假訊息。檢方認為，王男僅傳送給1名好友，未達損害於公眾或他人，因此給予不起訴處分。

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