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酸網友「年紀輕就吃到那麼肥」 男遭判罰
王姓男子在網路上認識一名葉姓網友，民國108年3月間兩人在LINE群組內打屁聊天，王竟在群組內打字「 年紀輕輕就吃到那麼肥，真可悲」，藉此嘲諷葉的體型外貌；新竹地院審理終結，將王依公然侮辱罪，處罰金2千元。
經查，王、葉兩人是網友，108年3月間王在家用筆記型電腦上網，在一個有47名成員的LINE群組聊天，王竟以文字方式針對葉的身材進行人身攻擊，稱「 年紀輕輕就吃到那麼肥，真可悲」，遭葉報警提告妨害名譽。
法官調查時，王坦承在留言板留言，法官認為，王以令人感到難堪或輕蔑的言語針對葉個人體型外貌加以侮辱，足以損害對方名譽與社會評價，考量王坦承犯行，審酌依公然侮辱罪，處罰金2千元。
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