快訊

少年為減輕母親負擔做鐵工 遭黑心老闆電擊、腳趾截肢

獨／1968熱點惹議！15縣市提刪除74處 台南希望全刪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

張琍敏向陳菊道歉獲撤上訴 還得過檢察官這關

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
旅美藝人張琍敏昨在臉書上向總統府秘書長陳菊道歉，陳菊撤回上訴，台灣高等法院取消今天上午的庭期。圖／取自facebook網站
旅美藝人張琍敏昨在臉書上向總統府秘書長陳菊道歉，陳菊撤回上訴，台灣高等法院取消今天上午的庭期。圖／取自facebook網站

藝人張琍敏在臉書貼文指「高雄有三千億重大弊案，陳菊蛇鼠一窩」，總統府秘書長陳菊自訴加重誹謗，台北地院認為陳菊曾任高雄市長，執政應受評論監督，判張琍敏無罪。陳菊上訴高等法院，準備程序期間，人在美國的張琍敏都未到庭，但張女昨在臉書致歉，陳菊也撤回上訴、不願追究；台灣高等法院上午取消審理庭，但實務上上訴仍需檢察官同意方能撤回。

張琍敏代言高雄市觀光產業，去年4月在臉書貼文，指「因為高雄有三千億重大弊案，陳菊蛇鼠一窩，所以新潮流一直發動文宣，煽動韓國瑜選總統，調虎離山，然後老鼠群起攻之」；陳菊為此自訴張琍敏加重誹謗，附帶民事求償3百萬元。

北院認為張女長期旅居國外，獲得資訊及查核的能力與一般民眾無異，在臉書張貼的文字，並非毫無根據或憑空杜撰，沒有毀損陳菊名譽故意。判決認為，陳菊曾任高雄市長，領導的市府團隊操守、執政表現與公共利益有關，為可受公評之事，應受人民評論、監督，若她受輿論質疑或中傷，可透過記者會、接受採訪、媒體投書、臉書貼文方式澄清，張女貼文缺乏犯罪故意，不構成誹謗罪。

高院開庭準備程序期間，旅美的張琍敏都沒到庭，她的辯護律師也曾以新冠病毒疫情為由，緩頰她不便來台；但法官提醒台美航班並未因疫情而中斷。

張琍敏昨天在臉書上貼文稱「未經查證屬實即轉載文章，指稱陳菊女士主政下之高雄市政府涉及3000億元的重大弊案及『蛇鼠一窩』等不實事項，致陳菊女士之名譽受損，為此表達歉意，並承諾爾後不再有類似行為。」。

總統府發言人張惇涵隨後表示「既然張琍敏女士已經道歉，並承認所言的都不是事實，真相已經釐清，陳菊秘書長便不再追究。」。

高等法院原本今天上午11點要行審理程序，因陳菊律師游琦俊昨傳真給法院表達撤回之意，庭期也因此取消。本件雖是自訴案件，但刑事訴訟法規定「自訴人上訴者，非得檢察官之同意，不得撤回。」，程序上仍需檢察官同意。

游琦俊表示，高院在審理時，法官就勸和過兩次，況且張琍敏一審無罪，二審法官也未必持相同意見，就算不構成誹謗，她的用詞仍有「公然侮辱」的問題。原本陳菊主張張琍敏應在臉書、登報道歉，但法官也質疑要求登報道歉是否符合比例原則，後來雙方各釋善意，同意張女在臉書上道歉。

游琦俊指出，陳菊提告的目的是希望釐清事實，尤其她主政時的團隊、夥伴不應遭誤解、受不公平的待遇，既然對方也有和解意願，陳菊也撤回上訴與附帶民事起訴。

在張琍敏道歉後，不少粉絲無法接受，仍有謾罵陳菊的言語。游琦俊表示其他網友的留言與張琍敏無關，不應苛責，陳菊希望息訟止爭、雙方自我節制，但若有不理性的網友涉公然侮辱、誹謗言詞，仍將追究。

延伸閱讀

張琍敏罵陳菊今臉書致歉 總統府：既致歉不再追究

聯合報黑白集／監院龍頭與私菸案龍頭

名醫家火劫… 賴文德3代行醫 治療過陳菊

賴文德住家惡火 陳菊悲痛不捨慰老友

相關新聞

教育局同意給北市教師會公假、公帑付代課費 局長挨告

台北市學校教育產業工會不滿台北市教育局，同意給予台北市教師會幹部以公假辦理諮詢服務、公帑支付代課費用，今赴台北地檢署告發...

大學系主任不甩系教評會決議改聘他人 偽造文書罪起訴

嘉義大學陳姓教師7年前擔任學校機械能源工程學系主任及系評會召集人，涉嫌自行更改系教評會甄試的副教授及專案助理排序名單，將...

散播百貨公司櫃姐新冠肺炎確診 咖啡店女老闆被訴

咖啡店江姓女老闆3月間，在千人社群軟體IG，張貼「新光有櫃姐有感染新冠肺炎，大家最近別去百貨公司」不實訊息；在某公司上班...

協助中影副董莊婉均掏空公司7億多元 中影前協理遭起訴

中影前副董事長莊婉均，利用保管中影公司和時任董事長蔡正元的大小章之便，向銀行詐領中影存款帳戶7.5億元，並擅自將中影資金...

殺警無罪監護修法「5年+5年」 草案最慢下周送行政院

鄭姓男子殺害鐵路警察因精障判無罪，社會安全網漏縫；法務部緊急修正刑法保安處分規定，決議現行法監護最長5年不動，增設必要時...

男轉傳新店地區有人得新冠肺炎 獲不起訴

北部地區一名王姓男子，於今年2月間新冠肺炎疫情爆發之際，用社群軟體Line提醒一名好友注意安全，「有一家人染病，被收治在...

散播確診在某社區 女緩起訴代價1萬5並傳30好友懺悔

今年3月臉書及有60人的基隆市長照服務員LINE群組，連續出現「基隆市確診病例位於基隆市某某社區」不實謠言，造成社區民眾...

酸網友「年紀輕就吃到那麼肥」 男遭判罰

王姓男子在網路上認識一名葉姓網友，民國108年3月間兩人在LINE群組內打屁聊天，王竟在群組內打字「 年紀輕輕就吃到那麼...

張琍敏向陳菊道歉獲撤上訴 還得過檢察官這關

藝人張琍敏在臉書貼文指「高雄有三千億重大弊案，陳菊蛇鼠一窩」，總統府秘書長陳菊自訴加重誹謗，台北地院認為陳菊曾任高雄市長...

周倪安抗議太陽花國賠上訴遭壓制 柯文哲挨告獲不起訴

台北市長柯文哲去年決定上訴太陽花學運國賠案，台灣團結聯盟前立委、國賠案原告之一的周倪安赴台北市府抗議，遭警方壓制在地而腳...

虐童致死表姨看守所內遭打臉 縱火燒死父醫學女下的手

去年初虐童致死表姨薛彗昀被判無期徒刑，去年底羈押在台南看守所，遭另案羈押在所內的女子打臉，薛女訴請台南地檢署偵辦，結果動...

法務部擬修法：收治每次三年為限 得不限次延長

鄭男殺害鐵路警察李承翰案，嘉義地院以被告思覺失調一審判決無罪與交付監護強制治療5年，讓監護權最長5年規定引發討論。法務部...

熱門新聞

尷尬！柯文哲遠視京華城火災貼文 網酸：隔岸觀火

高醫前院長家火災起因竟被造謠 消防局這樣澄清

前隨扈燒炭自殺身亡 苗栗縣長徐耀昌錯愕

京華城拆除一半火警 消防員滅火中

男子預告殺人「被砍到不好意思」 揚言當鄭捷第二被逮

影／南投搶錢測速桿限速30公里 你不知道的原因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。