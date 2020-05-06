張琍敏向陳菊道歉獲撤上訴 還得過檢察官這關

藝人張琍敏在臉書貼文指「高雄有三千億重大弊案，陳菊蛇鼠一窩」，總統府秘書長陳菊自訴加重誹謗，台北地院認為陳菊曾任高雄市長，執政應受評論監督，判張琍敏無罪。陳菊上訴高等法院，準備程序期間，人在美國的張琍敏都未到庭，但張女昨在臉書致歉，陳菊也撤回上訴、不願追究；台灣高等法院上午取消審理庭，但實務上上訴仍需檢察官同意方能撤回。

張琍敏代言高雄市觀光產業，去年4月在臉書貼文，指「因為高雄有三千億重大弊案，陳菊蛇鼠一窩，所以新潮流一直發動文宣，煽動韓國瑜選總統，調虎離山，然後老鼠群起攻之」；陳菊為此自訴張琍敏加重誹謗，附帶民事求償3百萬元。

北院認為張女長期旅居國外，獲得資訊及查核的能力與一般民眾無異，在臉書張貼的文字，並非毫無根據或憑空杜撰，沒有毀損陳菊名譽故意。判決認為，陳菊曾任高雄市長，領導的市府團隊操守、執政表現與公共利益有關，為可受公評之事，應受人民評論、監督，若她受輿論質疑或中傷，可透過記者會、接受採訪、媒體投書、臉書貼文方式澄清，張女貼文缺乏犯罪故意，不構成誹謗罪。

高院開庭準備程序期間，旅美的張琍敏都沒到庭，她的辯護律師也曾以新冠病毒疫情為由，緩頰她不便來台；但法官提醒台美航班並未因疫情而中斷。

張琍敏昨天在臉書上貼文稱「未經查證屬實即轉載文章，指稱陳菊女士主政下之高雄市政府涉及3000億元的重大弊案及『蛇鼠一窩』等不實事項，致陳菊女士之名譽受損，為此表達歉意，並承諾爾後不再有類似行為。」。

總統府發言人張惇涵隨後表示「既然張琍敏女士已經道歉，並承認所言的都不是事實，真相已經釐清，陳菊秘書長便不再追究。」。

高等法院原本今天上午11點要行審理程序，因陳菊律師游琦俊昨傳真給法院表達撤回之意，庭期也因此取消。本件雖是自訴案件，但刑事訴訟法規定「自訴人上訴者，非得檢察官之同意，不得撤回。」，程序上仍需檢察官同意。

游琦俊表示，高院在審理時，法官就勸和過兩次，況且張琍敏一審無罪，二審法官也未必持相同意見，就算不構成誹謗，她的用詞仍有「公然侮辱」的問題。原本陳菊主張張琍敏應在臉書、登報道歉，但法官也質疑要求登報道歉是否符合比例原則，後來雙方各釋善意，同意張女在臉書上道歉。

游琦俊指出，陳菊提告的目的是希望釐清事實，尤其她主政時的團隊、夥伴不應遭誤解、受不公平的待遇，既然對方也有和解意願，陳菊也撤回上訴與附帶民事起訴。

在張琍敏道歉後，不少粉絲無法接受，仍有謾罵陳菊的言語。游琦俊表示其他網友的留言與張琍敏無關，不應苛責，陳菊希望息訟止爭、雙方自我節制，但若有不理性的網友涉公然侮辱、誹謗言詞，仍將追究。