周倪安抗議太陽花國賠上訴遭壓制 柯文哲挨告獲不起訴

台北市長柯文哲去年決定上訴太陽花學運國賠案，台灣團結聯盟前立委、國賠案原告之一的周倪安赴台北市府抗議，遭警方壓制在地而腳板受傷，因此提告柯涉教唆傷害、3名北市府駐警隊涉妨害自由。台北地檢署調查後，認為駐警隊是依規定阻擋競選活動者入內，今依罪嫌不足，不起訴4人。

太陽花學運國賠案，周倪安等14人共獲賠111萬多元。北市府去年11月28日決定上訴，當天下午，周倪安及台聯文宣部主任潘厚勳赴市府大門口抗議，隨後在要進入北市府大廳靜坐時，遭市府人員和駐警隊驅離，過程中周女腳板挫傷送醫，潘製作的一張海報也遭撕毀。

12月10日，周倪安拄著拐杖赴北檢按鈴申告。周女說，兩人當天是和平陳情請願，僅攜帶海報，手無寸鐵之下卻遭台北市府人員、警衛、員警強力阻擋及暴力驅離，造成陳情請願過程心生恐懼、身體受傷。

周女指出，自己當天遭男警撲倒在地，至今仍覺得「非常不舒服。」柯文哲事後對陳情避不見面，有理由懷疑他下令員警驅離、縱容暴力事件發生，「甚至比郝龍斌當市長時還不如。」

檢方勘驗監視器畫面，查出當天周倪安身著台聯背心、攜帶海報前往北市府陳情，遭駐警隊勸導制止進入，並希望她去陳情專區，她仍堅持想找柯文哲理論，與駐警隊僵持不下。

周倪安被阻擋入內，她轉而繞著大樓外圈跑，趁員工從內部打開東北合區管制門之際，欲闖入大樓而被小隊長陳繼忠張手用身體阻擋。就在這一進一出過程中，周倪安不慎跌倒，造成右腳挫傷。

檢方傳喚陳繼忠、駐警隊隊長楊仁儀、警員陳新祿，但未傳喚柯文哲到庭。駐警隊說明，「台北市市政大樓門禁管制規定」明定台北市政府大樓內不得有競選活動，所以依規定制止進入。

檢方認為，適逢選舉期間，為遵守行政中立原則，依「台北市市政大樓門禁管制規定」駐警隊得視情況禁止進入、制止或強制驅離，不必回報柯文哲即可施行，因此認定駐警隊阻擋周倪安進入於法有據，且陳繼忠沒有主觀上傷害犯意，今不起訴4人。