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虐童致死表姨看守所內遭打臉 縱火燒死父醫學女下的手

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
去年9月劉女向薛女借用郵票未果，便上前出手毆打其臉部，薛女反映，員警入所製作筆錄，劉女再度襲擊薛女打臉，台南地院認劉女犯傷害罪，處拘役40日，可上訴。圖／台南看守所臉書
去年9月劉女向薛女借用郵票未果，便上前出手毆打其臉部，薛女反映，員警入所製作筆錄，劉女再度襲擊薛女打臉，台南地院認劉女犯傷害罪，處拘役40日，可上訴。圖／台南看守所臉書

去年初虐童致死表姨薛彗昀被判無期徒刑，去年底羈押在台南看守所，遭另案羈押在所內的女子打臉，薛女訴請台南地檢署偵辦，結果動手打人竟是去年中縱火燒死父親的醫學系畢業劉姓女子，原因竟是借用郵票不成而出手毆打臉部，薛女反映後，員警入所製作筆錄後等候入所，再度遭劉女襲擊打臉，台南地院審理後，認劉女犯傷害罪，應執行拘役40天，可上訴。

劉姓女子醫學系畢業後待業在家，去年5月間因與母親發生爭執，買汽油回家潑灑後點火，造成父親傷重不治，母親及弟弟灼傷，經成大醫院鑑定團隊建議宜安排她強制精神治療，一審認她對直系血親尊親屬犯殺人罪，量處12年徒刑，並應於執行前入相當處所監護2年，已上訴二審。

未料，她去年羈押期間闖禍了，而且施暴對象竟是虐童致死表姨薛彗昀，兩女均因社會矚目案件備受外界關注。

檢方調查，去年9月10日下午6時20分，在台南看守所二房舍內，劉女向薛女借用郵票未果，便上前出手毆打薛女臉部，致臉部紅腫。相隔3個月，去年底12月19日10時42分員警為上述案件至台南看守所內為薛女製作筆錄，薛女在所內警詢律見區走廊等候椅坐著，等候監所人員帶返入所時，適劉女前往該處欲進入偵詢室前，見薛女坐在該處，便上前伸手打右臉1下後持續向前走，隨後又走回該處伸手打臉1下，來記回馬槍，致薛女臉頰紅腫。

劉女在警詢及偵查中坦承不諱。檢警調閱台南看守所監視器影像、薛女就醫紀錄等資料，向台南地院聲請簡易判決。

台南地院審酌，劉女為成年人，竟不知控制自我情緒，僅因細故糾紛，率爾出手毆打薛女成傷，未能尊重他人身體法益，實在不應該，且其迄今尚未賠償對方所受損害，惟念及劉女犯罪後坦承部分犯行，態度尚可等情狀，應執行拘役40日，可易科罰金。

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