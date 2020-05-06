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法務部擬修法：收治每次三年為限 得不限次延長

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
李承翰母親得知鐵警案重裁，期望判決對社會有交代。 記者卜敏正／攝影
李承翰母親得知鐵警案重裁，期望判決對社會有交代。 記者卜敏正／攝影

鄭男殺害鐵路警察李承翰案，嘉義地院以被告思覺失調一審判決無罪與交付監護強制治療5年，讓監護權最長5年規定引發討論。法務部長蔡清祥上午表示，經昨天「刑法研修小組」討論，初步做成「必要時得延長」結論。

蔡清祥說，未來對交監護收容人，可經由法官裁定，監護每一次延長以三年為限，但不限次數方式延長；未來每節還要做鑑定跟評估，來看看有沒有繼續執行的必要。蔡表示，會盡快將昨天修法會議上建議與結論整理後，盡快送行政院審查。

至於推動籌設「司法精神病院」進度，蔡清祥表示，與衛福部長陳時中有相當高的共識，會盡快籌設，分工合作。

但外界對於法務部此次強勢主導修法，質疑是政治凌駕司法、針對個案。蔡清祥表示，殺警行為是不對的、天地不容，他是針對這個行為表示意見與法務部立場，不是對司法個案的干預，相信國人也是無法接受殺警的這種行為。

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