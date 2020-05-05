新北里長一審被判當選無效 二審逆轉勝訴確定

中央社 / 台北5日電

新北市永和區民樂里里民劉善珍，參選里長敗給潘慶忠，認為潘慶忠有「虛偽遷徙戶籍投票」嫌疑，提出當選無效之訴，一審勝訴。二審今天改判劉善珍敗訴，全案確定。

新北市民劉善珍參加民國107年九合一選舉，角逐新北市永和區民樂里里長，選舉結果劉善珍獲得1221票，對手潘慶忠獲得1412票。

劉善珍落選後，認為潘慶忠競選團隊成員及團隊成員親友等11人，在選前虛偽遷徙戶籍投票，已構成妨害投票罪行為，依選罷法規定提出當選無效之訴。

一審新北地方法院審理時，潘慶忠辯稱，這11人設籍原因不一，並無虛偽設籍情形，但法官判定，這11人均是與潘慶忠或其競選團隊成員有親屬或友好關係者，其等主觀上為使潘慶忠順利當選，而有虛偽遷徙戶籍行為。

法官認為，潘慶忠身為里長候選人，自難諉為不知或否認授意，因此已構成刑法第146條第2項虛遷戶籍取得投票權而投票罪，判劉善珍勝訴，潘慶忠當選無效。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，無證據證明遷徙戶籍的11人構成「意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票」的要件，新北地方檢察署的不起訴處分書也為相同認定，認定劉善珍請求判決潘慶忠當選無效，為無理由，不應准許，本件不得上訴。

投票 當選無效

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