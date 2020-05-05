借10萬1年最少還14萬 20新鮮人被害險想不開

桃園市28歲陳姓男子開設通信行「掛羊頭賣狗肉」，利用辦手機換現金當幌子，吸引缺錢年輕人上門，辦理0元手機可拿到1、2萬元現金後，陳男出售高階手機牟利，卻不繳手機月租費造成多人違約追償。警方偵辦時，意外查獲陳男私下經營地下錢莊，利誘新鮮人以質押汽機車契約可拿2到40萬元，近20人背負高利貸無力償還，警方將他依重利罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

桃園分局指出，陳姓男子利用過去當鋪經驗，開設通信行。為吸引缺錢社會新鮮人上門，利誘他們免付費辦手機、可換得1到2萬元現金。不料陳男將手機以賣「王八機」牟利，亦不繳高額月租費，造成這些年輕人遭違約追償。

陳男更以通信行為幌子，經營地下錢莊高利貸牟利，誘使缺錢社會新鮮人，寫下汽機車質押契約，免扣車可拿到2到40萬元現金，高利貸年息從百分之四十到二百，亦即借10萬元扣利息不到10萬元，但1年本金利息要繳14萬、甚至30萬元，近20人受害。