訓斥律師「頭殼壞掉」...法官柯盛益遭彈劾 橋院：尊重

高雄市橋頭地方法院法官柯盛益頻惹議，去年曾在法庭上羞辱律師「你這個律師這麼會唸書唸成這樣子呢」、「你頭殼有沒有壞掉」，還要求原告律師當庭撤回追加備位聲明，嚴重妨礙當事人正當行使訴訟權。監察院今天全數通過柯盛益彈劾案，橋頭地院對此表示「尊重」。

橋頭地方法院行政庭長黃宗揚表示，尊重監察院決定，由於全案移送司法院職務法庭審理，將靜待審理結果。

柯盛益因辱罵當事人惹議，橋院、高雄律師公會送請評鑑，法官評鑑委員會去年9月26日決議將柯移送監察院，並建議免除柯的法官職務，轉任法官以外之其他職務。據了解，橋院去年已將柯從民事庭轉調刑事簡易庭，負責審理刑事簡易案件，但幾乎不須接觸當事人，目前仍正常上班。

監察委員蔡崇義、林雅鋒指出，柯盛益行事作風明顯違反辦理民事訴訟事件應行注意事項第52條、第53條第1項等辦案程序，以及法官倫理規範第3條「法官執行職務時，應保持公正、客觀、中立，不得有損及人民對於司法信賴之行為」等規定。

監委認為，柯盛益行為不僅傷害人民對於司法的信賴，更有礙當事人正當行使訴訟權，情節重大，有懲戒必要，因此提出彈劾，以昭公信。