當庭訓斥律師「你就是雞」 法官柯盛益被監院彈劾

監察委員蔡崇義、林雅鋒今天表示，橋頭地方法院法官柯盛益，開庭時多次以「你看，你們雙方就是都搞不清楚，你就是雞，跟他鴨兩個在那邊講，這樣的聲音當然不一樣啊！你們是到底在搞什麼啊？」等不當言詞羞辱、斥責當庭律師，並要求原告律師當庭撤回提出的備位聲明追加，妨礙當事人訴訟權正當行使，嚴重損及人民對於司法信賴，有重大違失，因此對其提出彈劾；監察院今天以11比0票數，全數通過彈劾案，全案移送司法院職務法庭審理。

蔡崇義、林雅鋒指出，去年2月21日，柯盛益開庭審理一件案件時，多次當庭口出羞辱性不當言詞，包括「你這個律師這麼會唸書唸成這樣子呢」、「你頭殼有沒有壞掉」、「你這律師講這話，真的好笑」等語，要求庭上律師當庭撤回所提出的備位聲明之追加，有礙當事人訴訟權的正當行使。

兩位監委表示，柯盛益的爭議事件不只一案，去年1、2月間開庭審理其他案件時，也曾斥責、辱罵訴訟當事人、代理人，包括「你們這樣子的答辯我不滿意，我不結，4天我寧可好好去玩，你們再繼續寫書狀吧」、「我真是搞不清楚你們這種公司怎麼會存在，這麼白痴不會解決問題，你們的工程怎麼會順利進行？」等語。

蔡崇義、林雅鋒表示，綜觀柯盛益之情節，顯已違反辦理民事訴訟事件應行注意事項第52條、第53條第1項等辦案程序，以及法官倫理規範第3條「法官執行職務時，應保持公正、客觀、中立，不得有損及人民對於司法信賴之行為」之規定；不僅傷害人民對於司法的信賴，更已有礙當事人訴訟權之正當行使，情節重大而有懲戒之必要，因此提出彈劾，以昭公信。