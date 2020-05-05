指控郭美珠「設局」教唆尋短 台語歌后要賠30萬元

資深台語女歌手劉燕燕曾吞藥輕生，事後向媒體稱是同為資深藝人的好友郭美珠「設局」勸誘服藥，再由郭美珠委請女記者臧家宜盡速刊登報導，藉此逼迫重婚對象、兒子生父出面。郭美珠、臧家宜否認幫助劉燕燕假尋短，認為名譽受損，提民事訴訟向劉燕燕求償，台北地方法院判劉燕燕應賠償郭美珠25萬元、臧家宜5萬元，並登報道歉，可上訴。

劉燕燕（本名劉碧華）2013年在家服藥尋短，幸好及時被救回；她事隔4年後向網路媒體爆料，指出她是因郭美珠謀劃設局才仰藥自殺，再委託臧家宜報導，目的是要讓兒子的生父李盛淵出面，讓兒子認祖歸宗。

郭美珠、臧家宜認為劉燕燕所述不實，提告加重誹謗罪，一、二審均判劉燕燕拘役35日定讞；民事部分，郭美珠、臧家宜各向劉燕燕求償25萬元，並道歉。劉燕燕沒有到庭抗辯，也沒有提出任何書狀。

法官認為，根據刑事判決，認為郭美珠、臧家宜所述為真，劉燕燕罔顧和郭美珠多年情誼，利用自身藝人的知名度，不實指控郭美珠教唆自殺、指示記者報導，嚴重侵害郭美珠的名譽、臧家宜的專業形象，案發後毫無悔意，也未表示歉意，導致郭美珠等人精神痛苦非輕，判劉燕燕應賠償郭美珠25萬元、臧家宜5萬元，並在四大報刊登道歉啟事。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )