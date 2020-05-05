影／台灣基進喊韓國瑜「無恥」 雄檢門口遭民眾回嗆

台灣基進黨去年11月在臉書發布標題「有一種無恥，叫做韓國瑜」貼文，遭韓提告妨害名譽，今下午到高雄地檢署出庭前卻發生插曲，基進黨新聞部副主任張博洋等人在門口開記者會說「無恥是高雄市民想對你（指韓）說的話」，一名男子突嗆「我們都不想」，張也反問「我有問你話嗎？」幸好警方速隔開男子未衝突。

該篇文章去年11月25日貼出，獲8000多個讚，因貼文者為基進黨粉團小編、現仍就讀中山大學的黃柏翔，被列為此案嫌疑人；黃今首度持傳票出庭，委任律師曾友俞、張博洋都陪同，帶著「無恥近乎神勇」匾額。

黃柏翔出庭前再嗆韓國瑜，「如果你這個市長可以對市民背信忘義，跑去選總統，這樣還不能用無恥來形容你，那恥這個字並不會存在，如果你是喝台灣水、呷台灣米，卻跑去中國跟對岸眉來眼去，卻不能用無恥形容，但恥這個字不會存在。」

黃柏翔也說，自己是1個20歲的大學生，都可以為了韓國瑜提告出庭說明、負起責任，但韓面對58萬民意要求下台，無法出席辯論會，這是韓必須負起的責任。

律師曾友俞表示，「無恥」根據教育部的辭典，意義是「不顧羞恥」，他們的評論都可供民眾檢驗是否適當，且評論並不出於毀損名譽的目的，是關心高雄市民的公眾事務。

張博洋則說，韓國瑜當選1年稱從來沒離開、高雄經執政已崛起，成為能跟台北分庭抗禮的城市，事實上所有高雄市民都覺得是「無止盡的墮落」，才寫下對韓最深的控訴2字「無恥」，結果卻被提告，用司法打壓讓不喜歡的聲音消失。