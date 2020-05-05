偷捐口罩給巴拉圭？ 高雄男諷「蔡政府好大方」罰2千

新冠肺炎疫情延燒多月，防疫是重中之重，然而，高雄鄭姓男子卻在地方社團發文調侃，「蔡政府好大方，偷偷捐給巴拉圭口罩，搞得像賊一樣」，遭警方懷疑涉嫌造謠擾亂防疫期間安寧，依社會秩序維護法移送法辦。橋頭簡易庭近日依法裁處鄭男2千元罰鍰可抗告。

裁定指出，今年3月底，正值疫情高峰，鄭男利用手機登上臉書，在「高雄大社，楠梓、燕巢，仁武生活交流圈」地方社團內發文，開頭直呼台灣媒體不敢報，但「巴拉圭國內媒體報出來了」，指稱台灣不像新加坡﹑越南能免費獲得口罩，國人每星期排數小時的隊，冒著風雨只能買三片口罩，「自己都不夠用」，但「蔡政府好大方，偷偷捐給巴拉圭口罩」，發文還暗諷，「搞得像賊一樣。」

警方認為鄭男發文有違反社會秩序維護法疑慮，通知他到案說明。鄭男到案坦承發文，全案移送橋頭簡易庭裁處。

橋頭簡易庭認為，防疫期間，錯誤資訊充斥，而鄭男智識程度正常，明知道「蔡政府好大方，偷偷捐給巴拉圭口罩」這句話可能涉及不實，卻沒在發文前謹慎查證，反而逕自散布訊息到多數人都能瀏覽的臉書社團，這行為擾亂視聽，徒增社會防疫負擔，可見他有故意散布謠言意思。

橋頭簡易庭認為，鄭男所發的文足以造成民眾因憂心防疫物資不足而恐慌，有害公共安寧，依社會秩序維護法，裁處鄭男2千元罰鍰，可抗告。