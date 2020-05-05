深夜站哨被糾正5分鐘 中士惱怒強推下士3次法院判緩刑

朱姓中士去年在新北八里區龍形營區，擔任大門正哨，因副哨周姓下士未背槍背帶，朱遭陳姓連士官督導長糾正缺失，朱涉嫌心生不滿，強推周3次，並拉扯周的鋼盔扣約2、3秒。士林地方法院依陸海空軍刑法第67條第1項妨害職務執行罪，處有期徒刑6月，可易科罰金18萬元，緩刑4年。

29歲朱男去年9月12日凌晨擔任龍形營區擔任大門正哨，31歲陳姓督導長在凌晨2時許發現，當時擔任大門副哨的周姓下士，沒有背槍背袋，且朱沒有即時糾正周的缺失，要求朱需負起哨長督導責任。

起訴指出，朱遭陳持續指責約5分鐘後，認為周的態度不佳，心生不滿，詢問陳可否動手，陳回覆「不要問這種奇怪的問題」，但朱仍卸下裝備，涉嫌強推執行衛兵勤務的周3次，還拉扯周的鋼盔扣約2、3秒。

陳向檢方供稱，除了糾正朱、周之外，也糾正其他2位帶哨士官、準備上哨士官，當時朱稱「管周也沒有用」，陳回覆「可以教育他」，朱卸下武裝推周1次，朱推第2次說「不想當兵就滾」。

當下陳說「你鬧夠了沒」，命朱退後離開，但朱又推了周第3次，陳見朱不受控，叫帶哨士官把朱帶回安全桌。陳供稱，沒有叫朱用暴力方式教訓周。檢方認為朱臨時起意對周施暴，陳並無教唆，以不起訴處分。

法官依照陸軍關渡地區指揮部調查報告，以及龍形營區大門件事器畫面等，認定朱施暴犯罪，且朱坦承不諱。法官審酌，朱在偵審中坦承犯行，犯後態度良好，有悔悟之意，被害人也表示原諒，願意給予自新機會。

法官審酌，朱犯罪情節屬於偶發事件，因一時失慮犯案，歷經起訴審判後，當能知所警惕，依法判刑有期徒刑6月，可易科罰金緩刑4年。