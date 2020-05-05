抓鳥「給他們驚喜」 2受刑人性騷被訴

目前正在台北監獄服刑的45歲陳姓收容人去年8月間某日放封時間，在台北監獄運動場，利用與其他收容人聊天時，先後趁機用手觸碰另外2名收容人得逞，陳姓收容人辯稱「只是想給他們驚喜」，北監管理員作證下，桃園地檢署今天上午偵結，將陳姓收容人依違反性騷擾防治法罪嫌提起公訴。

桃檢指出，陳姓收容人目前仍在北監服刑中，他去年8月2日在北監運動場活動時間，先後與同在服刑的另2名收容人聊天，趁2人不防伸手觸碰該2名收容人生殖器性騷擾得逞，2收容人告訴管理員，以性騷擾防治法送辦。

陳姓收容人辨稱，他與另2名收容人聊天時，「跟他們鬧著玩」、「只是想給他們驚喜」，只有碰到1人大腿，未碰到2收容人生殖器。不過2外收容人和管理員指證下，檢方將陳姓收容人依違反性騷擾防治法罪嫌起訴。