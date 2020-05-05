狠父虐打繼子女嫌兒吵抓起丟死他 彰檢今起訴求判重刑

彰化縣鹿港鎮今年3月15日發生繼父虐打4歲幼兒致死的人倫慘案，彰化地檢署偵辦發現，這名33歲的陳姓男子經常藉管教之名，罰跪和毆打妻子與前夫生育的3名子女，最年幼的男童還抓起來丟向騎樓外的馬路，導致男童腦幹出血當場死亡。陳男事後報警自首，今天檢方仍依傷害與殺人罪提起公訴，並依違反兒少法請法官加重其刑。

起訴書指出，陳男今年1月與謝女結婚，和她與前夫生育的3名子女同住，經常以孩子吵鬧、不好好吃飯為由處罰年僅4歲、5歲、6歲孩子。今年3月初與妻子用LINE通話時聽見6歲徐童（跟生父同姓）吵鬧，返家後除了毆打，還抓起徐童丟向廚房雜物堆，造成孩子身體多處受傷。

檢方調查，3月14日陳男認為3名幼童很吵，全部罰站，先後用右腿「掃」倒3個孩子，再叫他們站起來繼續罰站，4歲謝童（從母姓）因回答「頭暈、不想罰站、要找媽媽」，陳男竟舉起右腿「掃」倒謝童，造成頭部撞地，還叫謝童起身罰跪到晚上。

晚餐前，陳男命令他走路、跑步測試是否謊稱頭暈，認定沒異樣，就叫謝童吃晚餐，因不高興他邊吃邊玩，又不回答吃不下或不想吃，再次罰跪，結果謝童一再嘔吐，生母清洗擦拭後帶他睡覺。凌晨3點半謝童醒來嘔吐，陳男問他要吐幾次沒得到回應，拖他下床又踹又打，還對出面制止的謝女說「不打小孩可以，但是不想看到謝童。」

謝女打算騎機車載幼子出門吃點心，進房間拿衣物，陳男問站在機車旁的謝童「到底要幹嘛？是不是真的要吃東西」，因謝童未回答，就抓起他丟向騎樓外的馬路，謝女見狀查看，發現孩子呼吸不順、眼神上吊，抱進屋內陳男施予心肺復甦術，謝童不幸死亡。陳男時隔18小時，晚間快10點才報警說他毆打謝童死亡。

檢方依陳男對謝童的行為涉犯殺人罪，對另外兩名兒童涉犯傷害罪，依殺人罪嫌對陳男提起公訴，再依違反兒少法請法官加重其刑。