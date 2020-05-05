民進黨南市黨部主委選舉白熱化 候選人互指買票、誹謗

民進黨台南市黨部主委選舉競爭激烈，候選人陳世輝指控競爭對手潘新傳透過市府員工當椿腳涉及買票，今天前往台南地檢署按鈴申告潘涉妨害投票；潘新傳表示，陳世輝的不實抹黑他，同樣「說一次、吿一次」，將委任律師提告陳涉及誹謗。

陳世輝指控，有市府員工最近以一票數千元代價，幫潘新傳及其他全國黨代表與市代表候選人買票，該員工據悉是潘新傳介紹進入市府工作，沒想到現在卻幫潘出面買票，提出相關證據到南檢按鈴控告，潘和椿腳涉及妨害投票罪。

潘新傳團隊發言人蔡芳茹表示，陳世輝多次指控對手卻又拿不出證據，提醒陳世輝選舉雖然有壓力，但還是要放鬆心情;黨中央禁止候選人對同志做不實攻擊和指控，對陳的言行感到痛心和遺憾，仍將一步一腳印爭取黨員支持。

民進黨台南市主委選舉為雙雄之爭，選戰白熱化，潘新傳日前提告指出，陳世輝多次在臉書上攻擊他是黑金，涉嫌誹謗罪。但陳世輝表示，該臉書不是他的粉絲專頁，但支持潘新傳提告，正好可以釐清事實。