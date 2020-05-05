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8歲女童社區內遭猥褻 狼人竟是總幹事

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導
林姓男子在羈押庭坦承「我會這樣做的原因，是對女童有好感，就是超過了」。示意圖／Ingimage
林姓男子在羈押庭坦承「我會這樣做的原因，是對女童有好感，就是超過了」。示意圖／Ingimage

新北市一名年約六旬的林姓男子，去年8月利用擔任社區總幹事機會，誘騙社區8歲女童到地下室強吻襲臀，今天被新北地院依強制猥褻罪判刑1年7月，緩刑3年。全案可上訴。

判決指出，林男去年8月見女童與10歲胞兄在社區中庭騎車玩耍，看到其兄越騎越遠，四下又無其他人，於是向女童招手說「你過來一下」，將人騙至地下室樓梯間犯案。

案發當時，女童被抱坐在林男大腿上，雖然閃躲抵抗對方強吻，但因為年幼氣力弱小，無法掙脫，直至其兄折返叫喊尋人才逃離，整個遇害過程約莫2分鐘；事發後，女童的哥哥認為林男行為有異，將女童遭遇告訴母親。全案曝光後，林男也被檢方聲押。

審理時，林男辯稱只是玩遊戲不慎觸碰女童臉頰，矢口否認猥褻犯行。他還堅稱自己行為頂多構成性騷擾，並主張「如果女童確實感到不舒服，為何不直接告訴母親？」

法院調查，林男不但犯行全被監視器拍下，其也在羈押庭上坦承「我會這樣做的原因，是對女童有好感，就是超過了」，最後未採信其說法，認定強制猥褻罪。

法院認為，林男利用社區總幹事職務接近女童，對女童做出強制猥褻犯行，明顯妨害對方身心健康發展，但考量其沒有前科，又與女童及其家屬達成和解，獲對方同意量處最輕刑度和緩刑，因此宣告緩刑3年，已勵自新。

猥褻 性騷擾

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