毒犯情侶打斷警門牙還奪警槍 判關3年定讞

身為通緝犯的男子曾學義和同樣被通緝的女友被警方查獲，解送至桃園地檢署途中，兩人以毒癮發作想嘔吐為由，攻擊警員並趁機奪取警槍，最終支援警力趕抵，並開槍射中欲開車逃跑的女友，順利壓制兩人。最高法院依強制脫逃未遂罪判曾學義3年徒刑定讞。

曾學義和女友均因案被通緝，兩人2016年8月26日晚間在桃園某旅館前被警方查獲；隔天，派出所林姓警員駕駛巡邏車載兩人解送地檢署，另有李姓警員隨車戒護。

未料，曾學義和女友出發前共同以毒癮發作想吐為由，向員警拿塑膠袋，並要求將反銬在身後的雙手，改靠於前；途中，曾學義先示意女友作勢嘔吐後，兩人隨即撲向後座的李姓警員，曾學義再拿塑膠袋套住李員頭部，又拿手銬猛擊李員，曾學義趁機奪走李員的警槍，雙方扭打成一團。

林姓警員見狀，將車停在路旁，移身副駕駛座協助壓制曾學義和女友，但曾學義持警槍恐嚇，「我開囉！開囉！走開！」等語；雙方扭打期間，曾學義以腳踹破警車內的壓克力隔板，女友再由裂口移至駕駛座，並發動車輛欲逃跑，最終被林員開槍擊中腿部後壓制。

現場路過民眾通報警方派人支援，最終沒有讓2人脫逃，但李員被攻擊，全身多處受傷且有腦震盪，連門牙也被打斷；林員則多處擦挫傷等，檢方依殺人未遂罪嫌起訴。