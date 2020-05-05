他開槍殺死警僅願賠10萬 台南高分院：迄今分文未付

台南市刑大偵查佐劉三榮與梅文魁有嫌隙，去年警察節前夕相約柳營一家練歌場談判，爭執中遭梅槍擊身亡，台南高分院合議庭認梅自始即持槍談判，談判不成反目，即開槍行凶，認其惡性重大，改判無期徒刑。梅迄今僅提出10萬元賠償條件，迄今未做任何賠償，合議庭法官認為，梅未努力修復傷害，也是量刑參考依據之一。

台南地院民事庭上月宣判，認劉父母及妻子請求梅給付精神慰撫金以各200萬元、3子各150萬元較為適當，另院方換算劉父母、2子扶養費，加上殯葬費及醫療費，合計1770萬多元。

然而，梅今天二審宣判，合議庭認梅自始即持槍談判，談判不成反目，即開槍行凶，開槍後仍持槍抵住劉頭部咆哮，未予救治，任其傷重惡化，原判決僅判處有期徒刑15年，不當。因此，殺人罪部分，撤銷改判無期徒刑。

其中，合議庭提及，梅迄今僅提出10萬元的賠償條件，迄今未做任何賠償，並無修復加害、被害關係的努力，也成了量刑參考依據之一。

梅在民事庭上同意賠償劉父支付殯葬費、醫療費，並對家人請求的扶養費及精神慰撫金沒有意見，但無經濟能力給付。梅現在仍羈押中，名下無任何不動產及股票，迄今仍未做任何賠償。