東野圭吾「白夜行」授權惹議 花千萬訂金落空法院判賠

吉光片羽電影娛樂公司誤信蜜蜂工房創藝公司有日本知名推理作家東野圭吾作品「白夜行」的官方授權，給付人民幣500萬元後，雙方簽署翻拍版權契約，但最後落空，蜜蜂公司無法履約，吉光片羽提告要求蜜蜂公司歸還定金，台北地方法院判吉光片羽勝訴，蜜蜂公司應給付人民幣500萬元，可上訴。

吉光片羽主張，蜜蜂公司得知他們想取得東野圭吾著作「白夜行」的官方授權，即與日本陶瓷公司等偽造授權書，讓公司誤以為蜜蜂公司已經取得「白夜行」的官方授權，便支付人民幣500萬元訂金，和蜜蜂公司簽訂翻拍版權轉讓契約，約定蜜蜂公司應將白夜行的大陸獨家電影、電視劇改作權轉讓給吉光片羽。

吉光片羽指出，公司匯款之後，蜜蜂公司沒有將款項轉匯至東野圭吾經紀公司，反而被蜜蜂公司的張姓負責人花用殆盡，且日方陶瓷公司也非東野圭吾的經紀公司，只是製作陶瓷磚、瓦片的公司，蜜蜂公司事後再以日方內部審核流程發生變化，無法依約賣出「白夜行」為由，主張不能履約，但遲遲要求蜜蜂公司退款未果，因此提告要求蜜蜂公司給付人民幣500萬元。

蜜蜂公司抗辯，公司沒有意圖詐騙吉光片羽，且當「白夜行」無法履約後，雙方有達成換片履約的協議，並交付日本動畫電影「傳達你的聲音」母帶給吉光片羽，因此並無侵權，吉光片羽也不得要求返回訂金。

法官認為，雖蜜蜂公司以換片履約作為抗辯，但依照證人證述等，認定吉光片羽認為「你的聲音」沒有市場價值，收到母帶也沒有打開，也沒有同意換片履約一事；而蜜蜂公司無法履行「白夜行」契約，有必要歸還訂金人民幣500萬元。