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不滿女大生分手 男持性愛影片威脅被訴

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市徐姓男子不滿女大生要求分手，徐男以公布性愛影片、取財威脅和涉及限制女大生行動自由，桃園地檢署偵結將徐男起訴。示意圖／ingimage
桃園市徐姓男子不滿女大生要求分手，徐男以公布性愛影片、取財威脅和涉及限制女大生行動自由，桃園地檢署偵結將徐男起訴。示意圖／ingimage

桃園市24歲徐姓男子不滿就讀大學的前女友要求分手，徐男去年國慶日竟以要公布手中握有的2人性愛影片，恐嚇女大生支付1萬元，要求女大生幫他當月過完生日就不糾纏，女大生心生畏懼應允過夜慶生，未料徐男竟趁上班將房門上鎖限制女大生逃跑，女大生求助報警破門救出，桃園地檢署今天上午偵結，徐男依妨害自由、恐嚇取財未遂、恐嚇危害安全罪嫌提起公訴。

檢警調查，女大學生去年與徐姓男友交往期間，徐拍下2人性愛影片，由於2人多次吵架激烈，之後女大生要求與徐男分手，去年10月10日國慶日，徐打電話以手中握有2人性愛影片，威脅女大生支付1萬元，女大生心生畏懼、但未支付。

徐隨後又恐嚇女大生要公布就讀學校、電話，要將性愛影片交給女大生父母看，當月20日還到學校宿舍找女大生，要求幫他過完生日就不再糾纏，女大生應允與徐男回租處過夜，隔晚過完生日後，女大生要離開，徐卻將房門反鎖，最後女方求助友人報警破門救出。

檢警複訊時，徐男矢口否認犯行，他辯稱，他從未公布女大生學校地址、電話，公布性愛影片也是在騙女大生，並非威脅，他要求女大生支付1萬元也是氣頭騙騙，只是要女大生難過，無恐嚇之意，他並稱鎖上房門是平時習慣。

檢方表示，經檢警偵查、調閱通聯和勘驗事實俱在，徐男限制女大生行動自由應堪認定，依所犯恐嚇取財未遂、恐嚇危害安全、妨害自由等罪嫌起訴，並請法院分論併罰。

恐嚇 性愛 國慶

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