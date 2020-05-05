男子臉書留言涉罵黃國昌「垃圾」 法官判罰8000元

前時代力量立委黃國昌不滿一名姜姓男子在其粉專留言「垃圾、人渣、敗類」等文字而提告。台北地方法院判決今天出爐，依公然侮辱罪判處姜男罰金8000元。全案可上訴。

黃國昌去年9月13日出席時力新竹市立委參選人高鈺婷競選辦公室開幕活動，並在台上發言表示，台灣需要新政治，時代力量絕不學某些政黨「販賣亡國感」，而是要在公共政策上實踐選民請託。

姜姓男子當天到黃國昌臉書（Facebook）粉專貼文下留言，「全世界最沒有資格嘲諷亡國感的就是垃圾、人渣、敗類…有頭髮的邱毅黃國昌」。黃國昌對此提告，台北地檢署依公然侮辱罪起訴姜男。

台北地方法院審理後，認為姜男在個人臉書及公開粉專公然張貼這類文字，足以貶損黃國昌名譽，依公然侮辱罪判處罰金新台幣8000元，得易服勞役。全案可上訴。