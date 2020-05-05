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網路散布警察確診新冠肺炎 大叔遭地檢署起訴

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市馬姓男子在今年3月間在臉書散布不實的肺炎訊息，今遭台中地檢署起訴。圖／報系資料照
台中市馬姓男子在今年3月間在臉書散布不實的肺炎訊息，今遭台中地檢署起訴。圖／報系資料照

台中市北屯區馬姓男子在今年3月間，在手機通訊軟體LINE群組收到曹姓網友傳來的訊息，內文提到「土耳其團15人中有13人確診，其中一名是太平區警察」，馬發現訊息後，再將訊息轉貼在自己臉書上，警方獲報後，通知馬到案，並函送台中地檢署，檢方今偵結，將馬依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罪起訴，並聲請簡易判決處刑。

起訴書指出，北屯區馬姓男子（55歲）在今年3月23日下午1時許，在手機通訊軟體LINE群組「快樂ㄟ台中人」中，接受到來自曹姓網友訊息，曹傳送訊息寫有「土耳其團15人中有13人確診，是東山國中家長的旅行團，其中一名還是太平區的警察，也有大里高中的家長」等未經證實、且不實的訊息。

馬收到訊息後，沒有查證訊息真偽，就將訊息轉貼到自己的臉書上，遭網友檢舉後，太平警分局立案偵辦，全案依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罪，函送台中地檢署。

馬在檢方訊問時，承認涉案，並有臉書截圖、馬事後澄清訊息的臉書網頁截圖、曹姓網友傳送的手機通訊軟體LINE的訊息截圖等證據佐證，認定馬涉嫌違反事證明確，今依法起訴，另因馬有公共危險前科，為累犯，籲請院方依法加重畸刑。

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