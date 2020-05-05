葡萄王官司 老臣告發董座曾盛麟偽造開會紀錄

葡萄王生技公司4年前爆出產權之爭，長子曾盛陽與次子曾盛麟兄弟兩派鬧不合。市場盛傳屬哥哥派的葡萄王營業部前總監陳清裕，在偽標案後告發曾盛麟及法務室主任施沛蓁，明知2015年主導董事長改選的董事會有人無權代理，仍製作假會議記錄，涉偽造文書罪。台北地檢署調查後，依罪嫌不足，不起訴兩人。

以「康貝特」打響名號的老牌企業葡萄王，已過世的前董事長曾水照育有2子1女，長子曾盛陽最早進入葡萄王歷練，順理成章被視為接班人。

曾盛陽長期派駐上海葡萄王擔任總經理，因年年虧損，曾水照將次子曾盛麟從英國召回重新整頓公司，2014年曾水照過世後，由曾盛麟接班，曾盛陽則出清葡萄王持股，與家族決裂，不久就爆發乳酸菌案。

桃檢調查，2016年6月6日曾盛陽指示時任生技國際開發公司負責人陳清裕，透過當時在葡萄王生技公司擔任研發專員的林垂松取得葡萄王乳酸菌產品技術標準書內容。

曾於同年11月將取得內容再交由另名謝姓女員工拍照，對部分容馬賽克。11月28日，謝女在網路部落格「小格子媽媽」發表「恐怖的直銷益生菌配方（有圖有真相！！）」抹黑該配方「根本是給豬吃的」，涉嫌妨害名譽及洩漏營業秘密。

桃檢依違反營業秘密法起訴曾盛陽、陳清裕等4人。桃園地院審理後，認為相關乳酸菌成分書不具經濟性、合理保護要件，認定非營業秘密，今年4月28日判曾等4人無罪。

此外，北檢查出曾盛麟涉竄改「靈芝王」產品有效期限，曾盛麟等人涉犯詐欺等罪嫌，因全數認罪，去年1月3日給予曾及7名員工緩起訴，曾須支付公庫1千萬元；另起訴陳清裕。葡萄王生技發表聲明指產品改標事件是已離職的陳清裕所主導。

陳清裕則「反擊」，告發指2015年間公司召開董事會改選由曾盛麟擔任董事長，但那場董事會中，賴姓男子假冒真正的董事胞兄名義出席，並偽簽胞兄姓名，賴與曾是表兄弟，曾明知不實還蓋章認可，與法務製作不實會議記錄，涉犯偽造文書罪。

檢方傳喚參加董事會的胞姊曾美菁等人作證，均證稱賴姓表兄弟住在高雄，很久沒聯絡，真的不認得彼此，對於無權代理一事不知情。檢方查無證據證明曾盛麟知情，今依罪嫌不足，給予兩人不起訴處分。