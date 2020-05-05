快訊

【國民黨重生路3】江啟臣主導黃復興改革 為連任鋪路？

提15項施政成績單、援引心經 韓國瑜6千字罷免答辯書曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

葡萄王官司 老臣告發董座曾盛麟偽造開會紀錄

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
葡萄王營業部前總監陳清裕，在偽標案後告發曾盛麟及法務室主任施沛蓁，明知2015年主導董事長改選的董事會有人無權代理，仍製作假會議記錄，涉偽造文書罪。圖／本報資料照。
葡萄王營業部前總監陳清裕，在偽標案後告發曾盛麟及法務室主任施沛蓁，明知2015年主導董事長改選的董事會有人無權代理，仍製作假會議記錄，涉偽造文書罪。圖／本報資料照。

葡萄王生技公司4年前爆出產權之爭，長子曾盛陽與次子曾盛麟兄弟兩派鬧不合。市場盛傳屬哥哥派的葡萄王營業部前總監陳清裕，在偽標案後告發曾盛麟及法務室主任施沛蓁，明知2015年主導董事長改選的董事會有人無權代理，仍製作假會議記錄，涉偽造文書罪。台北地檢署調查後，依罪嫌不足，不起訴兩人。

以「康貝特」打響名號的老牌企業葡萄王，已過世的前董事長曾水照育有2子1女，長子曾盛陽最早進入葡萄王歷練，順理成章被視為接班人。

曾盛陽長期派駐上海葡萄王擔任總經理，因年年虧損，曾水照將次子曾盛麟從英國召回重新整頓公司，2014年曾水照過世後，由曾盛麟接班，曾盛陽則出清葡萄王持股，與家族決裂，不久就爆發乳酸菌案。

桃檢調查，2016年6月6日曾盛陽指示時任生技國際開發公司負責人陳清裕，透過當時在葡萄王生技公司擔任研發專員的林垂松取得葡萄王乳酸菌產品技術標準書內容。

曾於同年11月將取得內容再交由另名謝姓女員工拍照，對部分容馬賽克。11月28日，謝女在網路部落格「小格子媽媽」發表「恐怖的直銷益生菌配方（有圖有真相！！）」抹黑該配方「根本是給豬吃的」，涉嫌妨害名譽及洩漏營業秘密。

桃檢依違反營業秘密法起訴曾盛陽、陳清裕等4人。桃園地院審理後，認為相關乳酸菌成分書不具經濟性、合理保護要件，認定非營業秘密，今年4月28日判曾等4人無罪。

此外，北檢查出曾盛麟涉竄改「靈芝王」產品有效期限，曾盛麟等人涉犯詐欺等罪嫌，因全數認罪，去年1月3日給予曾及7名員工緩起訴，曾須支付公庫1千萬元；另起訴陳清裕。葡萄王生技發表聲明指產品改標事件是已離職的陳清裕所主導。

陳清裕則「反擊」，告發指2015年間公司召開董事會改選由曾盛麟擔任董事長，但那場董事會中，賴姓男子假冒真正的董事胞兄名義出席，並偽簽胞兄姓名，賴與曾是表兄弟，曾明知不實還蓋章認可，與法務製作不實會議記錄，涉犯偽造文書罪。

檢方傳喚參加董事會的胞姊曾美菁等人作證，均證稱賴姓表兄弟住在高雄，很久沒聯絡，真的不認得彼此，對於無權代理一事不知情。檢方查無證據證明曾盛麟知情，今依罪嫌不足，給予兩人不起訴處分。

生技 偽造文書 上海

延伸閱讀

追查平鎮停車場大崩塌 包商等5人列證人赴桃檢應訊

葡萄王家族官司 前董座被控竊乳酸菌秘方一審獲判無罪

葡萄王：大陸業績將回神

葡萄王子公司葡眾配息80.463元 近5年新高

相關新聞

東野圭吾「白夜行」授權惹議 花千萬訂金落空法院判賠

吉光片羽電影娛樂公司誤信蜜蜂工房創藝公司有日本知名推理作家東野圭吾作品「白夜行」的官方授權，給付人民幣500萬元後，雙方...

他開槍殺死警僅願賠10萬 台南高分院：迄今分文未付

台南市刑大偵查佐劉三榮與梅文魁有嫌隙，去年警察節前夕相約柳營一家練歌場談判，爭執中遭梅槍擊身亡，台南高分院合議庭認梅自始...

他散播醫院有確診謠言 因曾探問院方人員獲判不罰

新冠肺炎疫情造成人心惶惶，高雄市謝姓男子今年3月3日在臉書發文說，「岡山確診新冠狀病毒病例已經轉來這裡！醫院防疫再升級！...

男子臉書留言涉罵黃國昌「垃圾」 法官判罰8000元

前時代力量立委黃國昌不滿一名姜姓男子在其粉專留言「垃圾、人渣、敗類」等文字而提告。台北地方法院判決今天出爐，依公然侮辱罪...

網路散布警察確診新冠肺炎 大叔遭地檢署起訴

台中市北屯區馬姓男子在今年3月間，在手機通訊軟體LINE群組收到曹姓網友傳來的訊息，內文提到「土耳其團15人中有13人確...

葡萄王官司 老臣告發董座曾盛麟偽造開會紀錄

葡萄王生技公司4年前爆出產權之爭，長子曾盛陽與次子曾盛麟兄弟兩派鬧不合。市場盛傳屬哥哥派的葡萄王營業部前總監陳清裕，在偽...

吳志揚前機要涉貪遭判7年半 提3理由上訴

前桃園縣長吳志揚隨行機要秘書鄒德道，被控在2013年護航投資客，欲將農地變更為「仁美產業園區」，事後獲贈1輛BMW轎車、...

房仲員萬華隨機砍人案 北檢提訊被告調查

57歲于姓男子4月11日深夜行經台北市中華路、莒光路口時，與43歲林姓男子擦身而過，竟突然拿刀從林男背後大力猛刺。于男被...

夫外遇21年突中風變植物人 送情婦891萬妻討不回

陳姓男子與江姓女子婚外情21年，3年前他因腦幹出血性中風，呈植物人狀態。陳妻向法院聲請監護宣告，陳報財產清冊時，發現丈夫...

鞋材廠二代 與叔伯爆家族糾紛

知名鞋材大廠百和公司，3月無預警將業務部專案副總經理鄭智瑜解職；鄭智瑜是百和公司第二代，他表示因查帳希望公司帳目透明化，卻被大伯鄭森煤、三叔鄭國烟聯合把他逼下台。

雞農命案 報案友人涉重嫌收押

六十四歲張姓男子前天身中九刀躺在東勢區大甲溪便道旁菜園內雞場，送醫不治，報案的七十四歲許姓老翁身上衣物血跡成噴濺狀，右手有刀傷交代不清，警方認定嫌疑重大，依殺人罪嫌移送；檢方昨晚訊後以有串滅證之虞，向法院聲請羈押許翁獲准。

滾雪球…潤寅詐貸再爆86億元

老牌紡織貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻，被控勾結福懋、中纖、新纖等公司，以借新還舊等手法向台企銀等九家銀行詐貸三八六億元，今年初被依違反銀行法等罪嫌起訴；夫婦倆從美國歸案後，檢方續追發現潤寅以相同手法向台灣土地、上海商業、中國信託等三家銀行詐貸八十六億三千萬多元，昨追加起訴楊氏夫婦等十五人。

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。