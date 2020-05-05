吳志揚前機要涉貪遭判7年半 提3理由上訴

前桃園縣長吳志揚隨行機要秘書鄒德道，被控在2013年護航投資客，欲將農地變更為「仁美產業園區」，事後獲贈1輛BMW轎車、100萬元賄款，但隔年改朝換代土地變更失敗；桃園地院批鄒無法抗拒財物誘惑，損害國家法益，依貪汙治罪判鄒7年6月徒刑，褫奪公權3年，205萬犯罪所得沒收。鄒上訴，高院今開庭時，他稱行為並不構成犯罪要件。

檢方起訴指出，鄒德道（38歲）擔任吳志揚隨行秘書期間，當時楊梅市仁美段依產業創新條例，周圍農地可申設產業園區，農地因此轉邊為工業用地，黃姓投資客和柳姓、魏姓女投資客得知後認為有利可圖，

檢方發現，黃先和鄒德道建立聯繫管道，約好事成送他1輛BMW轎車、現金1000萬元答謝，柳、魏則整合土地並說服其他地主參加，並向桃園縣府申請設置，過程如遭遇行政阻擾，鄒就會以不知情的吳志揚名義出面排解以加速流程，但因最終開發案未成功，鄒僅獲贈BMW、100萬元現金。

檢方去年3月偵結，依貪汙治罪公務員對於職務上之行為期約、收受賄賂等罪嫌起訴鄒德道及葉、宋，另黃等4人涉犯貪汙治罪對於公務員關於不違背職務行為交付賄賂罪，考量認罪悔悟，花費甚鉅仍未達目的，予以緩起訴處分。

鄒在廉政署詢問時稱，黃表示要買1輛BMW給他代步，他認為掛自己名下會怕別人閒言閒語，所以就借朋友名字登記；偵查時則表示，黃稱自己開BMW，有問要不要也送他一台，自己一時貪心就說好，桃園地院認為鄒基於掩飾或隱匿因自己不違背職務收賄罪所得財物犯意明確。

一審遭判刑，鄒提上訴。高院今開庭時，鄒提出3點上訴理由，分別否認是授權公務員、否認有法定權限、車子與100萬元無對價關係。

法官詢問檢察官對鄒所提的3理由有無意見？檢察官表示希望詳細閱卷後再補強理由，法官諭知6月3日行審理程序。一審時，鄒也被控在2013年與黃姓男子期約交付1000萬元賄款，當鄒利用職務影響力協助完成設置產業園區的酬謝代價，涉犯不違背職務期約賄賂罪，但地院諭知無罪，此部分檢方也將表示意見。