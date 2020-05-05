聽新聞
test
0:00 / 0:00
房仲員萬華隨機砍人案 北檢提訊被告調查
57歲于姓男子4月11日深夜行經台北市中華路、莒光路口時，與43歲林姓男子擦身而過，竟突然拿刀從林男背後大力猛刺。于男被捕後收押，據悉，台北地檢署今首度提訊于男調查。
據了解，林男當晚下班返家途中行經莒光路一處騎樓，與身穿雨衣的于男擦身而過，未料于男突然轉身折返，以一把長約20公分的刀具朝林男背部刺下，林男右背部一陣吃痛欲回頭查看，卻遭于男不停猛刺10餘刀，不到1分鐘的時間林男就身中多刀。
因案發現場與轄區莒光路派出所相距不出100公尺，值班員警聽聞林男呼救聲趕到現場，當場就將于男壓制逮捕，並將林男送往和平醫院救治。
警方表示，初步調查于男無業，犯案時已在現場等候多時，與傷者互不相識。
于男向警方供稱，他是因為一時感到林男想對自己不利，所以才出手傷人。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言