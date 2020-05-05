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感謝不離不棄 收容人彈鋼琴獻唱祝福母親

中央社 / 台東縣5日電

受到新冠肺炎影響，各監所取消會客，但親情不間斷，矯正署台東戒治所收容人製作卡片、拍微電影，用母語自彈自唱送給母親，感謝母親的不離不棄。

再過幾天就是母親節，以往監所都會舉辦母親節懇親會，但今年受到受到新冠肺炎 （2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，取消面對面會客。

這幾天法務部矯治署台東戒治所充滿了溫馨的畫面，有人製作卡片，有人用母語自彈自唱做成CD，也有人對母親說出感謝的話拍成微電影，透過戒治所分別寄到母親的手上。

參與活動的原住民收容人很開心能夠用母語獻唱以及彈奏音樂給自己的母親聽。他說，雖然從進入監獄後沒有接觸鋼琴，但相信家人能夠感受到自己的用心，這份「愛的樂章」也能在母親節時傳遞給所愛的母親和家人。

另一收容人在卡片上寫著，「親愛的媽媽，藉由小小的卡片，謝謝您對孩子的不離不棄」。

台東戒治所長曾文欽表示，近期受到疫情影響，年度母親節面對面懇親會暫停辦理，然而親子間互動正是復歸社區成功的重要因素。有鑑於此，戒治所特別規劃「疫無反顧親情維繫不間斷活動」。

活動考量個別收容人的需求以及表達方式，提供靜態以及動態的間接互動模式，靜態的互動模式如拍攝生活照、撰寫卡片或是畫出心中對於母親的愛，而動態的互動模式則是以拍攝微電影為主題，透過收容人個別化的想法加以呈現，如拍攝收容人感性對話、收容人彈奏鋼琴以及收容人獻唱給自己的母親等。

曾文欽說，不論以文字符號抑或是影像聲音，在在表現出收容人對於母親的思念之情，或許心的距離會因環境或是疫情而有所阻隔，但只要朝著正確方向前進，適時得到家庭支持相關協助，相信這份距離並非遙無止盡，能夠連接到希望與夢想的那一端。

微電影 母親節 疫情

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