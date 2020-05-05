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日本「最後的教室」：廢棄校舍牢記傷心歷史

夫外遇21年突中風變植物人 送情婦891萬妻討不回

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
陳姓男子與江姓女子婚外情21年，3年前他因腦幹出血性中風，呈植物人狀態。陳妻向法院聲請監護宣告，陳報財產清冊時，發現丈夫竟匯給江女891萬元，還發現兩人關係不尋常，提告相姦罪並求償。台灣高等法院認為200萬元為精神慰撫金適當數額。示意圖／ingimage
陳姓男子與江姓女子婚外情21年，3年前他因腦幹出血性中風，呈植物人狀態。陳妻向法院聲請監護宣告，陳報財產清冊時，發現丈夫竟匯給江女891萬元，還發現兩人關係不尋常，提告相姦罪並求償。台灣高等法院認為200萬元為精神慰撫金適當數額。示意圖／ingimage

陳姓男子與江姓女子婚外情21年，3年前他因腦幹出血性中風，呈植物人狀態。陳妻向法院聲請監護宣告，陳報財產清冊時，發現丈夫竟匯給江女891萬元，還發現兩人關係不尋常，除提告相姦罪，另求償800萬精神慰撫金。江女承認和陳性交1次，新北地院判她3月得易科罰金之刑、賠償200萬元。江女和陳妻都不滿判決金額而上訴，高等法院駁回。

陳妻任職航空業，現留職停薪，未嫁人的江女則在行政機關擔任技工。陳妻表示，和丈夫1996年11月結婚，但江女卻和丈夫發展「超友誼」的關係，從歷年書信中可見兩人以「夫妻」相稱，還有性關係。陳妻認為江女破壞她婚姻長達21年，期間丈夫還匯給對方891萬元，她要求返還，江女卻說這是丈夫和她長期交往所贈與，自認配偶權遭侵害。

江女則說，1992年就和當時未婚的陳姓男子交往，後來陳因要出國留學才中斷聯繫，直到1999年才又有接觸。江女說，再聚首時並無踰矩行為，是因陳積極追求，雙方又相戀，她也從未挑釁過陳妻，一直相信陳能好好解決他的婚姻問題。

「我被感情沖昏了頭！」江女承認重逢後聊天、往來數年，終不敵對建築、攝影都有才華的陳姓前男友追求，墜入情網，犯下了不該犯的錯誤。

江女稱2015年間因陳體貼她財務壓力，贈給她一筆財產，但她因融資操作股票失利，陸續認賠結清交割，8百多萬已經花光光。她訴苦老母的半邊臉中風，她薪水也只有3萬多，還有貸款負債，指陳妻要求的慰撫金過高。

高院審理發現，2000年時陳寫給江女的書信就喚她「老婆」、自稱「老公」，還寫「在世紀末倒數十小時不到的時刻，從電話那端聽到妳有點羞怯的告訴老公妳會一直愛著我，讓我心中雀躍不已」、「因為妳不只在老公的生活更走入了生命」，內容涉男女情愛，顯然不是普通社交；2016年12月2日至2017年2月18日間的對話訊息，也提到肉體接觸。高院認定江女侵害陳妻配偶權、破壞她圓滿的婚姻和幸福。

考量江女長期與陳不當交往，她也提出證券客戶餘額資料查詢單、現股庫存明細、個人信貸放款通知來證明陳送的8百多萬都沒了，高院認為一審判她應賠償200萬元數額適當，因此駁回雙方上訴。本件陳妻不得再上訴，但江女可再上訴。

另外，監護丈夫的陳妻曾提返還款項訴訟，要求江女歸還891萬元，不過台北地院認為陳妻提不出有什麼消費借貸、不當得利或投資契約關係存在，前年底即判她敗訴。

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