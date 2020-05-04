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潤寅楊文虎、王音之追加起訴認罪 都羈押禁見
紡織貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻被控勾結福懋、中纖、新纖等公司向台企銀等9家銀行詐貸386億元，今年初依違反銀行法等罪起訴；檢方追查，潤寅另向台灣土地、上海商業、中國信託等3家銀行詐貸86億3827萬多元，今天上午追加起訴楊氏夫婦等15人、5家法人，楊文虎、王音之偵查中收押，下午移審，2人都認罪，因涉犯重罪，法官還是裁定都羈押禁見。
楊氏夫婦從2018年起，假藉中美貿易戰增加關稅，導致集團有資金調度需求名義，指示員工與福懋、新纖、台化、中纖、泰豐公司等高階主管配合，製作假買賣合約，再拿星榮物流公司負責人蕭政良、特助沈秉誼等人提供假提單，向銀行辦理應收帳款融資及外銷放款。
楊文虎、王音之在詐貸案曝光前，提早搭機出境，逃亡美國。兩人在美落網後，楊文虎今年1月押解回台收押，王音之3月遣返，北檢聲請羈押禁見獲准。
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