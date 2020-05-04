「感冒」改「A流」 天兵改醫囑騙假
國軍1名王姓二兵去年9月放假放到不想歸營，竟將網路上流傳的病例竄改成自己的診斷證明，誆稱罹患A型流感，需要靜養。他雖然騙到5天假，但因為魏拿不出正本，加上其母大義滅親，今天被新北地檢署依偽造文書起訴。
起訴指出，王員（已退伍）原本應該在9月29日收假返營，但他不想那麼快回去，28日就打電話給輔導長，謊稱自己得了A型流感，並用其母手機竄改網友病例，在診斷欄和醫囑分別寫道「發燒，流行性感冒（A）」、「宜在家休養3日」等語，成功騙過輔導長和連長，爽放5天病假。
不過，王員返營後，因遲遲未交診斷書正本銷假，輔導長直接找上其母，造假情事最後在退伍前夕曝光，被憲兵單位依偽造文書移送；檢方最後考量王員坦承犯行，全案相關事證明確，因此聲請簡易判決。
除了王員之外，國軍另有一名何姓士兵也因為不想歸營，利用修圖軟體將自己的感冒診斷證明書改成A型流感，害部隊為避免群聚感染而准許他居家隔離，最後雖獲緩起訴1年處分，但須支付公庫2萬元。
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