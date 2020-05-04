他「逆時中」被法辦 法官不罰還讚：反而使疫情透明

何姓網友不信任中央流行疫情指揮中心疫報，「逆時中」認為指揮中心應充分公開資訊，在媒體臉書留言「政府刻意隱瞞許多實情」，依社維法造謠送辦；台北地院審理認為，何的言論不僅不足以使人畏懼，還督促指揮中心更加公開透明，裁定不罰。可抗告。

台北市警中山分局移送說，何今年2月10日使用臉書在東森新聞臉書防疫新聞留言區，提及「人民不是應該有知的權利嗎？政府刻意隱瞞許多實情，為什麼不能讓人民知道？」、「台灣其實確診的病例遠比新聞報出來的還多」，涉散布謠言。

何答辯說，疫情訊息不完整，反而讓民眾不知疫情的嚴重性，更加無所適從；他稱，如果知悉確診病例的確實範圍、位置，民眾可以減少前往該處、減少疫情的擴散。

法官認為，憲法保障言論自由，犯罪事實應依證據認定，中央流行疫情指揮中心基於避免確診案例及接觸者遭受社會歧視等考量，對掌握的確診病例確實沒有百分之百公開，這種作法正確與否，各方有不同評價，可受公評。

何姓男子主觀認定有知的權利，認為確診病例相關資訊應充分公開、發表相關評論，屬言論自由保障的範圍，很難評價為散布謠言。

裁定理由說，何109年2月10日發布言論，是疫情初期緊張時刻，其中，「案19」即62歲白牌車司機109年1月25日發病，於109年2月15日確診，感染源推測是浙江台商；另外，「案27」即80多歲長者109年2月6日發病，於109年2月23日確診，感染源迄今不明，2案例發病日期，均在何發布言論之前，以當時時空背景而論，何不僅屬於合理質疑，且事後觀察，也與客觀事實相符，無法評價為謠言。

法官認為，正因各方質疑確診案例資訊不足，致後來照顧「案27」的「案32」外籍看護足跡獲得公布，所以，何的言論不僅不足以使聽聞者畏懼、恐慌，相反地，還有督促中央流行疫情指揮中心更加公開透明的正面效果，何的行為，與處罰要件不符。