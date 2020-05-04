一樣法院不一樣裁定！散布假疫情1人不罰1人罰8000

劉姓學生、趙姓男子不約而同在LINE群組上傳「台灣明天起實施COVID-19新型冠狀病毒假期兩個星期」的網路連結，都被依社維法送辦，台北地院不同法官審理，查出連結點開出現「大猩猩比中指」畫面，2人都稱覺得有趣才轉傳，不過，劉裁定不罰，趙罰8000元。2案可抗告。

台北市警文山二分局移送說，劉姓學生今年3月18日14時，在LINE通訊軟體「108景文視傳一群一美」的27人群組發布「台灣明天起實施COVID-19新型冠狀病毒假期兩個星期，從2020年3月19日開始，所有上班族、學生（強制性）休假，以免傳播」訊息，涉及造謠，分案由台北地院新店簡易庭審理。

此外，台北市警松山分局移送說，趙姓男子今年3月20日23時，未經查證，在LINE群組「航一甲小天地」中張貼「行政院宣布全台9縣市明天起實施COVID-19新型冠狀病毒假期兩個星期，從2020年3月20日開始，所有上班族、學生強制性休假以免群聚感染…」，也涉造謠，分案由台北地院台北簡易庭審理。

2則網路連結打開之後，都出現「大猩猩比中指」的畫面。劉辯稱，他基於娛人自娛而轉發，只是覺得「大猩猩比中指」好笑，他的同學們都是以娛樂的心態看這件事情；趙辯稱，看到猩猩比中指的畫面只是好笑的作弄訊息，沒什麼好查證的。

審理劉姓學生違反社維法的法官認為，劉不是基於誤導、欺瞞大眾才轉載訊息，不能推論他主觀上有散布謠言的故意；網路連結打開後，也不會讓聽聞者畏懼、恐慌，或影響公共安寧，與社會秩序維護法構成要件不符，裁定劉不必罰。

不過，趙的「命運」不同，審理趙的法官認為，肺炎疫情嚴峻，各國無不傾力防阻疫情蔓延，舉世如此，任何疫情的不實資訊，都會造成人心惶惶、驚恐不安，影響社會安寧，趙未經查證在群組上散布不實訊息，會引起社會大眾恐慌，裁罰趙8000元罰鍰。