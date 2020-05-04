欠防疫罰鍰100萬9筆土地恐不保 台商先付2萬展現誠意

盧姓台商今年3月入境違反居家檢疫規定被重罰100萬元，他拒繳，移送法務部行政執行署台北分署強制執行，執行官上月查封盧名下台南市的9筆土地，盧日前先繳2萬元，承諾本月起按月繳付1萬5000元到清償完畢為止。

不過，依盧的與執行官的協商內容，台北分署考量全部追繳須耗時超過5年，仍囑託台南分署著手查封他名下的相關土地，不排除近日即著手拍賣。

65歲的盧姓男子今年3月9日從廈門返台，自松山機場入境，他違反居家檢疫規定試圖出境，在高雄小港機場被警察攔下；盧持木扇毆打員警，除被台北市衛生局開罰100萬元防疫罰鍰外，還吃上一條妨害公務罪官司，被檢方起訴。

行政執行署台北分署4月14日收到衛生局移送盧男的裁罰案件後，先通知移民署限制盧出境，再查封他名下台南市關廟區等9筆土地，盧雖已展現「還款」誠意，但距執行案結案還有差距，如果盧不盡速繳款，台北分署近日會囑託台南分署拍賣已查封的土地。