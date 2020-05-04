頭城LED路燈弊案 鎮長曹乾舜貪汙起訴

宜蘭縣頭城鎮長曹乾舜為籌競選連任資金，前年利用鎮公所辦理LED採購案機會，收取廠商300萬元賄款，今被新北地檢署依違反貪汙治罪條例起訴；另外，同案的莊姓、魏姓、邱姓、古姓4名白手套和李姓業者則因涉違反貪汙治罪條例和證券交易法被起訴。

起訴指出，莊姓男子平時以引薦國內LED廠商投標政府標案為業。2017年間，他為了打入宜蘭市場，透過古姓胞妹結識宜蘭在地的邱姓男子，由邱男打聽頭城鎮LED路燈標案消息，也謀定行賄公務員以取得標案。

2018年初，曹乾舜受邱男邀約參加餐會，席間見對方有意以300萬元賄款取得標案，再考量自己2018年11月要競選連任極需資金，當場以「我會盡量」等語允諾，事後再指示鎮公所工務課盧姓課長、劉姓課員（盧、劉2人另案移轉宜蘭地檢署偵辦）配合莊男修改採購案。

檢方調查，頭城鎮LED採購案總價3200萬元，最後由莊男找來的李姓業者得標，但總價除60%由李男公司取得，15%是包商工程款，還有25%用以打點地方人士與行賄公務員的「設計規劃費」，不法所得約1032萬元。而李男等人為套現行賄，又找魏姓男子製作不實發票，最後由邱男和古女以茶葉袋為掩護，將錢分批交給曹乾舜。

全案曝光後，曹乾舜等人自白犯行，也繳回不法所得。檢方認定曹乾舜涉犯公務員關於職務上行為收受賄賂罪，莊男等人涉犯對公務員關於不違背職務行為交付賄賂罪，起訴後也建請法院依法減輕其刑。