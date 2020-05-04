嘉義殺警凶手監護5年不夠？ 蔡清祥：啟動修法到不再犯

嘉義殺害鐵路警察的鄭姓男子因精障獲判無罪、施以監護5年，5年夠不夠？法務部長蔡清祥今天說，法務部已啟動刑法保安處分修正案，期限不限於5年，如病犯監護5年屆滿，檢察官認為有必要時，可向法院聲請延長，延到沒有再犯之虞為止。

殺警判決還引爆「司法精神病院」究竟是法務部或衛福部主責的爭議，蔡清祥說，前天已與衛福部長陳時中接觸，並取得高度共識，會共同克服問題，希望病院早日籌設完畢，衛福部負責醫療，法務部負責安全戒護。

蔡清祥指出，目前在監服刑的6萬多名受刑人中，有2633人有精神方面的疾病，被關押在病監的共有106人，包括男性86人關在台中培德病監、女性20人關在桃園女監。

蔡清祥說，有關司法精神病院的設置，衛福部著重在醫療，但是他們擔心安全戒護的問題，認為應由法務部主責，法務部則認為，這些人有精神障礙、是生病的，應由醫療專業機構來負責，至於安全戒護則由法務部來協助。

蔡清祥說，戒護病犯事宜不管是用現有的人力支援，或是訓練合適的人，甚至以請保全員的方式來協助，畢竟收容對象具有危險性，必須要有戒護人犯的工作。

蔡清祥還說，有精神症狀但還不到犯罪的人，屆時也可以進入病院接受治療，包括在偵查、審理、執行中的人犯，必要時都可以透過「司法精神病院」給予醫療方面的協助，病犯回歸到社會但需要再進一步治療者，也會因此有所銜接。