造謠中國飄來的雲恐帶新冠病菌 網友挨罰3千元

網友王玉鎮散布中國飄來的雲可能帶有病毒謠言，由於當時正值新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情時期，將使民眾心生恐慌，南投簡易庭審理後處新台幣3000元罰鍰。

網友王玉鎮今年2月16日透過手機通訊軟體LINE散布「這次下雨的雲層帶是從中國內陸過來，也就是重慶、湖北一帶，雲層可能帶有細菌、病毒過來，請小心」等不實訊息，足以影響公共安寧，遭民眾撥1922專線檢舉，全案經南投縣警察局竹山分局移送。

根據南投地方法院南投簡易庭刑事裁定書內容，王玉鎮並未查證訊息真實性，即張貼在手機通訊軟體LINE群組「玫瑰打擊樂團」，加上當時新冠肺炎疫情正擴大，訊息將使民眾擔憂傳染情況及身體健康，進而心生畏懼與恐慌，足以影響公共安寧。

根據裁定書內容，被移送人王玉鎮違反社會秩序維護法第63條第1項第5款，散布謠言足以影響公共安寧行為，審酌王玉鎮違反社會秩序維護法動機、目的、手段及破壞社會秩序的程度等，處3000元罰鍰。可提抗告。

另外，王玉鎮1月22日、1月27日、1月30日、2月15日也涉嫌違反社會秩序維護法，以通訊軟體LINE散布「滴油進鼻孔可阻斷流感和瘟疫傳染」、「找到肺炎源頭，湖北新冠每家屋頂住蝙蝠」等訊息，足以影響公共安寧，但內容未經指揮中心認定為不實訊息，且應未使聽聞者心生畏懼與恐慌，因此這部分不罰。