砂石業者判刑仍橫行 暴力逼同業繳規費

屏東楊姓男子經營的環境維護營造公司，遭控承包河道疏浚標案，依合約將砂石交由得標清淤的業者時，涉用暴力手段逼交「規費」，原本去年就判刑定讞卻沒入獄，疑持續橫行；刑事局南打偵五隊上月陸續逮獲遭通緝的楊姓、蔡姓及黃姓男子，全數解送屏東地檢署歸案，也呼籲被害人能出面指證惡行。

據指，楊姓男子曾主導討債勒索集團，1999年警方在高雄縣旗山鎮欲逮人，反而引發雙方駁火，警開了36槍，他中彈落網，2001年未到案執行，卻涉持假護照要出境在高雄機場遭逮；服刑多年後，他改籌組砂石公司。

南打指出，2016年7月間獲報雲林的砂石業者得標屏東縣荖濃溪河川的採集砂石資格，卻遭恐嚇要收取裝載砂石的規費85萬多元，拒絕後，楊姓男子（51歲）就率10多人持開山刀痛毆，警方當時拘捕楊姓、蔡姓男子（43歲）等6人到案。

全案直到去年8月定讞，楊被依傷害罪判1年、蔡判8月徒刑定讞，兩人都沒入獄，楊持續擔任環境維護營造公司的幕後實際負責人，蔡則為員工，還有名員工黃姓男子（25歲）涉另起傷害致死案判4年半，至今6年仍未服刑，3人都遭通緝。

南打偵五隊近期獲報，楊姓男子等人疑持續盜採砂石、向砂石業者恐嚇收取規費等不法，更對外宣稱「社會關係良好」、「司法對我們無作用」，使屏東里港地區無人敢檢舉或報案，影響當地治安，上月8日在高雄六龜區逮楊姓男子、13日在屏東里港逮黃姓男子，5月1日在屏東里港逮蔡姓男子，解送屏檢發監服刑。

據了解，楊姓男子經營的環境維護營造公司，會投標六龜區公所的美濃溪清淤案，或第7河川局所轄高屏溪屏東段的疏濬工程，屬工程標負責採砂，依「採售分離」該將挖出的砂石交由另個得土方標的業者處理，卻恐嚇或暴力手段要求交規費，估計1年恐獲利破千萬，警方呼籲受害人可出面報案。