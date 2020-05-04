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【即時短評】殺警案交保來回攻防 凸顯法令嚴重缺失

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
殺警案被告鄭姓男子判處無罪，輿論譁然，如今為了能否交保，院檢數度攻防。本報資料照片
殺警案被告鄭姓男子判處無罪，輿論譁然，如今為了能否交保，院檢數度攻防。本報資料照片

嘉義地檢署、嘉義地院針對殺警案鄭姓被告是否交保數度來回攻防，背後凸顯法令不完整，造成精神疾病患者一審宣告無罪後，仍無法強制就醫監護，政府應立即思考如何修法，讓被告經由鑑定確診後，直接強制就醫，並繼續走司法程序，別再讓第一線司法官「巧婦難為無米之炊」。

嘉義地院第一次更裁時，使用刑事訴訟法116條之2的「停止羈押」，命被告遵守到醫院精神科就診、應依醫囑按時服藥、不得故意犯罪等8大限制，但檢方抗告後，台南高分院認為，鄭無罪，羈押理由消滅，應用刑事訴訟法316條「撤銷羈押」，但該法條並無命被告應遵守事項，再發回更裁。

因此嘉義地院今天再更裁，雖具保100萬元，也設有24小時具保期限，但已無命被告遵守事項，一旦被告成功交保，沒有原本的8大限制要件，會讓社會更加陷入恐慌。

其實，嘉義地檢署前天抗告時，已意識到這點，希望用保安處分執行法，聲請裁定鄭姓被告強制就醫，但台南高分院認為，該法令無法適用在「判決前」聲請，鄭一審時已有保安處分，不可另裁定其他保安處分。

檢方萬般無奈下，用刑法第456條「裁判除關於保安處分者外，於確定後執行之」，若鄭姓被告於期限內交保，可立即執行監護宣告的保安處分，但問題是少有檢察官會在判刑確定前，就用此條法令，畢竟最後判決結果與一審時不同，恐怕有所爭議，成為「沒有辦法的辦法」。

司法官面對精神疾病患者犯下重大刑案，苦於沒有工具，官員不思檢討修法，還在針對個案是否無罪等爭執，不去思考法令的漏失，應立即修改法令，不要再把「燙手山芋」推卸給第一線執法機關。

嘉義 強制就醫

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