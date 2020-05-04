影／鐵警嫌交保金提高 李承翰母：判決須對社會有交代

嘉義殺鐵警致死案，嘉義地院依思覺失調症判鄭姓被告無罪，裁定50萬元交保，鄭家屬沒錢具保還押看守所，嘉義地院今天上午二次重裁，交保金提高到100萬元，並限定在裁定生效後24小時內提出，嘉義地檢署立即回應，鄭若交保，將依法強制送醫丶執行監護處分，受害者李承翰母親感慨說，「判決須對社會有交代！」

李承翰母親今天得知法院重裁內容，直言不是很懂，「看起來好像比之前更嚴格」，但一時半刻也不知道怎麼說才好，畢竟一個孩子就這樣走了，宣判後這一次一次的傷害，真的想做事也沒有力了！

她說，很多人都說要放輕鬆，但她總覺得現在心情壓力，並不亞於當初兒子發生事情時，現在真的什麼事都不能做，她也知道檢察官等人都很辛苦、很感謝檢察官，但他認為，最重要的是，判決必須對社會有交代。

李母說，這様的判決，不僅「無法為我的小孩爭取正義」丶孩子犧牲也沒有價值，更打擊警察士氣， 她猜想，或許很多警察都跟她一樣，什麼事都做不下去了。

嘉義地檢署日前不服地院裁定2次提抗告，經台南高分院發回嘉義地院，今天上午更裁，具保金提高到100萬元，並限定被告於裁定生效後24小時內及時提出，限定期間內不能具保，具保即失其效力，應繼續羈押。

嘉義地檢署表示，會審酌全案再考慮是否續提抗告，但鄭嫌若於期限內交保，將依刑事訴訟法第456條規定，即刻將被告送往醫療院所，執行監護處分，以建構完整社會安全防護網，避免引起人民恐慌，確保社會安全。