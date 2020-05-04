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男助選影射李婉鈺「喇低賽」 檢：可受公評不起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟/台北即時報導
李婉鈺。 圖／擷自李婉鈺臉書
李婉鈺。 圖／擷自李婉鈺臉書

前新北市議員李婉鈺，以一邊一國行動黨籍參選台北市第1選區立委，去年12月間競爭對手民進黨籍候選人吳思瑤舉辦競選活動，徐姓男子、邱姓男子先後分別在公開場致詞、臉書貼文，涉嫌辱罵李婉鈺「喇低賽（閩南語，攪豬屎」、「用喝的建築博士」，李不滿提告違反選罷法等。士林地檢署偵結，認為徐等人言論是可受公評事項，以不起訴處分。

不起訴書指出，吳思瑤去年12月17日上午在北市徐州路舉辦「建築人／設計人/文化人力挺大會」，53歲徐男致詞時公開表示，「吳最近比較膠著，另外一位來喇低賽的委員，上面掛著建築博士，有一天我看到，我就覺得這不是我們想幫思瑤掛上的彩帶嗎?」

58歲邱男致詞說，「很多政治人物，你可能會覺得他幹嘛要來搞政治？奇怪？喝酒也可以搞政治，建築博士用喝的，也可以搞政治，這很奇怪的事情。」

徐男同年12月24日在臉書發表，「李小姐集負面新聞於一身，揹建築博士披帶，請問他老師是誰？」、「想不到喇低賽ㄧ詞引風波，我當時沒想太多，現在想起來，喇低賽形容頗貼切...」等語。

徐供稱，當時是受邀助選，喇低賽就是來亂的，沒有誹謗、公然侮辱意圖，「純粹是助選」。邱則聲稱，李曾爆出假學位新聞，認為是公平評論，李婉鈺是建築人也是公眾人物，沒有惡意只是語重一點。

告訴代理人指稱，吳思瑤利用2人言論及造勢場合，影響李的選情，有公然侮辱、誹謗、意圖使人不當選之嫌。檢察官則認為，徐、邱2人稱吳思瑤未授意他們發表這些言論，認定沒必要傳喚吳思瑤。

檢察官認為，李婉鈺是公眾人物，信用、人品、操守、道德及選民服務，屬可受公評事項，徐雖影射李婉鈺「喇低賽」並張貼文章，但喇低賽意思是總是狀況外，成事不足敗事有餘，拖累周遭人，專門幫人製造麻法的掃把星，依照發言上下文是指李擾亂選區選情，言論屬於選情主觀評論，非辱罵。

檢方認定，徐、邱的言論非毫無根據影射攻擊，難認有詆毀真實惡意存在，且屬於憲法保障言論自由範疇，全案3人不起訴處分。

建築 李婉鈺 吳思瑤

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