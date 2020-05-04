潤寅千金楊宇晨願匯贓款回台 2000萬改裁500萬交保

台北地院審理潤寅集團楊文虎、王音之夫婦詐貸386億元案，羈押楊氏夫婦女兒楊宇晨，法官今年初裁定楊女2000萬交保，她覓保無著羈押。法官上周開庭，楊女稱要匯回贓款，法官重新裁定楊女500萬元交保，限制出制8個月，每周3次到派出所報到。

裁定書指出，楊宇晨上周開庭時，當庭表示願意將在大陸地區的款項配合匯回台灣，並供司法單位扣押，法院後續會詢問楊女匯款進度，如果認定楊宇晨實際並未匯款回台之意，即構成逃亡的新事證，將再依法審理。

此外，台北地檢署起訴楊文虎、王音之詐貸386億元後，繼續查出他們向台灣土地、上海商業、中國信託3家銀行詐貸86億多元，今天上午追加起訴楊氏夫婦等15人，前後兩波偵結，潤寅集團不法所得飆升到472億多元。

有關楊宇晨新的交保裁定，裁定說，楊女在詐貸案具關鍵性地位，犯罪所得未繳回，今年1月裁定以2000萬元交保，但她覓保無著改裁羈押；上月8日，法院再命楊女提出2000萬元准予停押，但上月10日已第一次在審理中延長她羈押禁見2個月。

不過，上月29日法院開庭審訊楊宇晨後，審酌案件進度、犯案情節、資力等，同意楊宇晨如果能提出500萬元保證金，並限制住居、於每周向台北市警中正一分局仁愛路派出所報到3次，即可確保訴訟進行，裁定以500萬交保，交保後限制出境、出海、住居8個月，每周3次到派出所報到。