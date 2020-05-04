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電視購物欠卡債 狠母餵老鼠藥殺女兒詐保判關10年

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
王黃寶美（中）。記者林伯驊／翻攝
王黃寶美（中）。記者林伯驊／翻攝

婦人王黃寶美買電視購物商品積欠信用卡費，加上長期照顧患有智能障礙的女兒，身心俱疲，她讓女兒喝下摻有老鼠藥的藥酒身亡，再佯裝成女兒被性侵殺害假象，詐領255萬餘元保險金，一審依家暴殺人等罪判刑12年5月，二審改判10年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

王黃寶美和丈夫育有3女1男，而次女患有智能障礙，家中積欠房貸、卡債等；2016年11月王婦的丈夫被發現雙手雙腳被綁在椅子上，頭、頸部有38處刀傷陳屍工廠，王婦坦承幫久病厭世的丈夫自殺，但否認詐領保險金，被判刑3年2月定讞。

檢警偵辦王婦丈夫命案時，發現王婦的次女也身亡，也申領到255萬元保險金，進而調查才得知王婦2013年殺害次女後，將保險金花用殆盡，又因丈夫長年患下背脊椎炎有意尋死，才幫助丈夫自殺再請領理賠金。

判決指出，王黃寶美因長期照顧次女身心俱疲，2013年8月2日將可滅鼠（Brodifacoum）、甲醇混入藥酒並裝入寶特瓶，當晚11點多騎機車載次女外出，到橋旁便道時，拿出藥酒誘騙次女喝下，次女隨即急性甲醇中毒身亡。

王黃寶美為製造性侵殺人案假象，刻意將次女的上衣掀至胸部上方，便離去返家，隔天早上民眾發現次女明顯死亡，報警處理；王婦事後向保險公司請領到255萬餘元保險金。

橋頭地院一審判王黃寶美12年5月徒刑；但高雄高分院二審認為，王黃寶美在檢警不知道殺害次女凶嫌前主動坦承犯案，符合自首減刑要件。

判決指出，雖王黃寶美辯稱次女因疾病發作，常和不明人士發生不當行為，丈夫又要求她拿狗鍊鎖住女兒，她夾在丈夫和女兒之間身心煎熬，才會想幫女兒解脫，情堪憫恕。

但法官認為，王婦次女沒有表示久病厭世，王婦自然不能以替女兒解脫為藉口，任意剝奪次女的生存權；王黃寶美案發之前購買多項電視購物商品，積欠信用卡費，案發後又去百貨公司買鑽石墜子和項鍊等奢侈品，因此認為她不符合刑法第59條規定，不能減刑，二審改判10年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

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