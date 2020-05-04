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車禍肇逃辯腸胃不適 駕駛提行政訴訟被駁

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
許男開車肇事被依肇逃緩起訴，他不服提行政訴訟，強調當天腸胃不適失禁，為避免尷尬才未下車處理車禍，仍被法官駁回請求。示意圖／報系資料照
許男開車肇事被依肇逃緩起訴，他不服提行政訴訟，強調當天腸胃不適失禁，為避免尷尬才未下車處理車禍，仍被法官駁回請求。示意圖／報系資料照

許姓男子民國107年7月開車在新竹市區一處路口與前方車輛發生追撞，被控未停車採取必要之救護即逕行駛離，被依肇逃緩起訴，吊銷駕照3年，他不服提行政訴訟，強調當天腸胃不適，車禍因度驚恐失禁，為避免尷尬才未下車處理車禍；新竹地院法官認為，許無法舉證自己腸胃不適，調閱監視器又發現車禍當下許能正常開車離開現場，駁回許請求。

許男主張，他的腸胃在車禍發生前就不舒服，車禍發生當下因過於驚恐致失控排泄於褲內，肇事後發現前車駕駛無礙，為免尷尬才未下車，自行返家盥洗與就醫，他已給付前車駕駛人和解金3萬元並繳交國庫2萬元，獲得相當的懲罰與教訓，加上老父患重病，須長期來往醫院就診，家中亦有龐大貸款須每月工作還款，希望法院能體恤，讓他繼續保有駕駛執照工作賺錢、照顧家人。

法官調閱監視畫面，許男車身因碰撞致打橫於監視器鏡頭前方，加上該車駕駛座車窗開啟，可清楚看到許的舉止，發現許於車身碰撞後隨即望向左前方，也向右確認副駕駛座人員狀況，並於數秒內迅速打檔、倒車、駕車駛離現場，看不出來有任何身體不適，尷尬之情。

法官認為，即使許男確實因便溺於褲內無法即時下車處理車禍，也可委由副駕駛座友人協助處理，而不是直接開車離開現場，因此許的主張難以採信，也無法構成本案免責的事由。

至於遭吊銷駕照恐影響個人生計部分，法官認為，會造成工作權影響僅限於駕駛車輛部分，在吊銷駕照禁考期間屆滿後，許男仍可再考照，與憲法上保障人民工作權意旨並無牴觸。既然許有肇逃違規事實，被依道交條例第62條第4項、第67條第2項規定，裁處吊銷汽車駕駛執照，3年內不得考領駕駛執照，依法並無違誤。

車禍 駕照

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