台大校長遴選案管中閔告記者 法官判無罪：合理評論

台大校長管中閔認鍾姓、吳姓記者有關他校長資格的報導不實，自訴2名記者加重誹謗罪，台北地院審理認為，報導內容與公共利益有關，記者確信指摘、傳述的事為真實，且台大校長遴選案具公益性，報導為合理評論，今天判2記者無罪。可上訴。

管中閔自訴指出，鍾、吳2018年3月以「管中閔去年赴中未申請 立委籲查處」為題，指管中閔兼台大行政職，「赴中須向移民署申請許可，但至今未有紀錄」、「接台大院長後無紀錄最高可罰10萬」等，鍾、吳犯加重誹謗罪。

自訴另稱，2018年4月吳追加報導以「管牽線〜富邦金與廈大合作／學者憂損我利益籲公開透明」為題，不實指「台灣大學財金系教授管中閔涉及長期赴中國多校兼職教課，更與富邦金控關係良好，牽線讓富邦與廈門大學合作，衍生出大學、財團及中國等三邊關係密切、利益糾葛問題」，犯加重誹謗罪。

法官審理認為，台大校長遴選案為社會矚目事件，管中閔是公眾人物，相關報導涉及教育事項，為可受公評之事，綜合報導文意，為夾敘夾議論述學者觀點，對台大校長遴選議題的意見表達，縱使管中閔感到不快，也不能認為記者以損害管中閔名譽為目的。

判決指出，台大校長遴選案具公益性，管中閔面對評論當有較一般人更大的容忍程度，2名記者的批評並未超出適當範圍，為善意且合理的評論；鍾、吳併稿的報導，以及吳的追加報導，未逾越合理評論範疇，2人無罪。