快訊

台南大億麗緻酒店將歇業 全部員工解雇一人都不留

拋棄式防疫救兵？客死異鄉的菲律賓「進口」護理師

聽新聞
test
0:00 / 0:00

潤寅假交易詐貸86億多 北檢追加起訴楊文虎夫妻等15人

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
老牌紡織貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻，被控向9家銀行詐貸386億元，台北地檢署依違反銀行法等罪嫌起訴。本報資料照
老牌紡織貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻，被控向9家銀行詐貸386億元，台北地檢署依違反銀行法等罪嫌起訴。本報資料照

老牌紡織貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻，被控勾結福懋、中纖、新纖等公司，利用借新還舊等手法，向台企銀等9家銀行詐貸386億元，台北地檢署今年初依違反銀行法等罪起訴36人。檢方追查發現，潤寅向台灣土地、上海商業、中國信託等3家銀行詐貸86億3827萬多元，今追加起訴楊氏夫婦等15人。

楊文虎、王音之在詐貸案曝光前提早搭機出境，逃亡美國。兩人在美落網後，楊文虎今年1月押解回台收押；王音之3月遣返，北檢聲請羈押禁見獲准。

楊氏夫婦從2018年起，假藉中美貿易戰增加關稅、導致集團有資金調度需求名義，指示員工與福懋、新纖、台化、中纖、泰豐公司等高階主管配合，製作假買賣合約，製造進銷貨假象，再拿星榮物流公司負責人蕭政良、特助沈秉誼等人提供的假提單，向銀行辦理應收帳款融資及外銷放款。

檢方查出，潤寅共向9間金融行庫詐貸386億元。檢察官陳映蓁、林俊廷追查發現，2008年6月起，楊氏夫婦指示秘書林奕如等員工偽造假買賣合約、統一發票及出貨單等文件，陸續向台灣土地銀行、上海商業銀行、中國信託商業銀行3家銀行所屬分行申辦國內應收帳款融資。

福懋公司黃明堂、王如山、黃朝釧、謝春發、歐兆賢、王博民；大宇公司姚旭隆；泰豐輪胎公司謝國清；遠東紡織公司前員工陶浩志；建大工業公司李宜珮等人，分別擔任不實交易的銀行照會窗口。

以收受債權轉讓存證信函、回覆確認交易內容等方式，佯裝其所任職各公司與潤寅集團有交易假象，使銀行核准動撥貸款，潤寅集團再佯以各廠商名義還款，致銀行持續受騙，向3家銀行共詐得86億3827萬1144元，違反銀行法等罪。

檢方認為，王如山等4人均是知名公司員工，具備相當知識水準且位居重要職位，卻不知恪守本分，努力為所屬公司爭取利益，以獲得公司最大利益為考量，反違背其任務，於任職期間，藉由職務之便，協助潤寅向銀行詐貸，復收取對價利益。

檢方考量4人於偵查中自白，且於犯後自動繳交犯罪所得（陶浩志繳交6萬元、李宜珮繳交20萬8500元、黃朝釧繳交3萬5500元、王如山繳交23萬9000元），建請法院依法減輕其刑，以利自新。另，潤寅集團境外犯罪所得，也已透過國際司法互助管道追償。

詐貸 上海

延伸閱讀

歌手謝和弦涉對媒體噴漆恐嚇 北檢起訴

錢櫃翁姓女經理移送北檢複訊 崩潰大哭：不會操作消防設備

錢櫃大火疑電池爆炸！工頭送北檢複訊 懊悔認「有充電」

潤寅詐貸案爆發前指示先丟證據 律師今天認罪

相關新聞

台大校長遴選案管中閔告記者 法官判無罪：合理評論

台大校長管中閔認鍾姓、吳姓記者有關他校長資格的報導不實，自訴2名記者加重誹謗罪，台北地院審理認為，報導內容與公共利益有關...

潤寅假交易詐貸86億多 北檢追加起訴楊文虎夫妻等15人

老牌紡織貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻，被控勾結福懋、中纖、新纖等公司，利用借新還舊等手法，向台企銀等9家銀行詐...

全盲父請求子女扶養費 法官以他從未盡到扶養義務駁回

58歲曾姓男子因糖尿病引發眼睛全盲，還因中風導致身體半側癱瘓，住在養護之家，曾以自己沒有工作能力無法支付安養費，請求三名...

臉書上與人交易手機 高中男被騙萬元欲哭無淚

16歲黃姓男高中生因急需購買手機，託友人在臉書社團上貼文收購手機，未料卻引來心懷不軌的27歲謝姓男子主動聯繫，假意大方表...

煙蒂未熄滅 蓄熱起火燒燬鐵皮屋

蔡姓男子在頂樓加蓋的鐵皮租屋處內抽菸，煙蒂未完全熄滅，就出門辦事，沒想到小火源繼續蓄熱，約2小時後起火燃燒，還延燒到隔壁...

「聞香」抓山老鼠幕後收購金主 交易珍貴扁柏判1年徒刑

台北市北投區男子朱光榮，2017年12月遭檢警「聞香」查獲涉嫌長期收購珍貴林木，包含台灣肖楠、扁柏、紅檜、黃連木，因無法...

專挑「海賊王」下手 鐵粉行竊娃娃機判拘役70天

台中市丁姓男子曾租賃選物機（俗稱娃娃機）經營，擁有娃娃機台的通用鑰匙，他涉嫌在前年底、去年初時，分別前往北區陳姓、曾姓業...

假交友真詐財 癡情女玩交友軟體險被騙60萬

桃園是八德警分局四維派出所，日前接獲轄內銀行行員報案，稱疑似有詐騙案件，員警獲報到現場處理。女子向行員說要匯60萬元給親...

竹市檢警查哄抬口罩價格 逮7嫌送辦

近日有人透過網路社群，在新竹縣、市販賣醫療口罩，且價格高於市面行情，新竹檢警獲報後溯源追查，共拘提7人到案，計查扣50多...

殺警無罪惹議 精神醫學會：訴諸輿論公審非司法之福

有思覺失調症鄭男殺警獲判無罪惹議；法院囑託的精神鑑定醫師遭網友責難；行政院長蘇貞昌今天也表示，支持上訴，質疑這麼重大刑案...

熱門新聞

高醫前院長賴文德住家起火2大3小不治 疑似2樓電器短路釀災

女兒5口遺體移高醫往生室 前院長崩潰未接觸韓國瑜

名醫女兒一家5死 最後電話打給雙親：煙太大下不去

名醫一家5人死因曝光 女兒關鍵電話救睡夢中父母

高雄長庚醫師賴韋安命喪火窟 親友同事痛哭難捨

南橫限速30公里開出千張罰單 遊客怨：天黑還回不了家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。