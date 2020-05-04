潤寅假交易詐貸86億多 北檢追加起訴楊文虎夫妻等15人

老牌紡織貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻，被控勾結福懋、中纖、新纖等公司，利用借新還舊等手法，向台企銀等9家銀行詐貸386億元，台北地檢署今年初依違反銀行法等罪起訴36人。檢方追查發現，潤寅向台灣土地、上海商業、中國信託等3家銀行詐貸86億3827萬多元，今追加起訴楊氏夫婦等15人。

楊文虎、王音之在詐貸案曝光前提早搭機出境，逃亡美國。兩人在美落網後，楊文虎今年1月押解回台收押；王音之3月遣返，北檢聲請羈押禁見獲准。

楊氏夫婦從2018年起，假藉中美貿易戰增加關稅、導致集團有資金調度需求名義，指示員工與福懋、新纖、台化、中纖、泰豐公司等高階主管配合，製作假買賣合約，製造進銷貨假象，再拿星榮物流公司負責人蕭政良、特助沈秉誼等人提供的假提單，向銀行辦理應收帳款融資及外銷放款。

檢方查出，潤寅共向9間金融行庫詐貸386億元。檢察官陳映蓁、林俊廷追查發現，2008年6月起，楊氏夫婦指示秘書林奕如等員工偽造假買賣合約、統一發票及出貨單等文件，陸續向台灣土地銀行、上海商業銀行、中國信託商業銀行3家銀行所屬分行申辦國內應收帳款融資。

福懋公司黃明堂、王如山、黃朝釧、謝春發、歐兆賢、王博民；大宇公司姚旭隆；泰豐輪胎公司謝國清；遠東紡織公司前員工陶浩志；建大工業公司李宜珮等人，分別擔任不實交易的銀行照會窗口。

以收受債權轉讓存證信函、回覆確認交易內容等方式，佯裝其所任職各公司與潤寅集團有交易假象，使銀行核准動撥貸款，潤寅集團再佯以各廠商名義還款，致銀行持續受騙，向3家銀行共詐得86億3827萬1144元，違反銀行法等罪。

檢方認為，王如山等4人均是知名公司員工，具備相當知識水準且位居重要職位，卻不知恪守本分，努力為所屬公司爭取利益，以獲得公司最大利益為考量，反違背其任務，於任職期間，藉由職務之便，協助潤寅向銀行詐貸，復收取對價利益。

檢方考量4人於偵查中自白，且於犯後自動繳交犯罪所得（陶浩志繳交6萬元、李宜珮繳交20萬8500元、黃朝釧繳交3萬5500元、王如山繳交23萬9000元），建請法院依法減輕其刑，以利自新。另，潤寅集團境外犯罪所得，也已透過國際司法互助管道追償。